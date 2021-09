Kelemen Hunor la Congresul PNL: Într-o coaliție e nevoie de răbdare, de înțelegere, de compromisuri

Președintele UDMR Kelemen Hunor a vorbit la Congresul PNL despre declinul demografic din România. După ce a atras atenția asupra priorităților Guvernului, acesta a spus: „Cui ne adresăm? Pentru cine facem aceste lucruri?”.

Kelemen Hunor a menționat că PNL și UDMR fac parte din aceeași familie politică, sunt membri ai PPE și ai coaliției guvernamentale.

„Putem să avem și avem dispute, dar pe parcurusl anilor, când am fost parteneri de guvernare, am înțeles că într-o coaliție e nevoie de răbdare, de înțelegere, de compromisuri. Această experineță e un prim argument, un motiv solid și în 2021, în toamna congreselor partidelor din coaliție, în condiții politice, sociale dificile să nu reunțăm la parteneriat și să trecem peste neînțelegerile de moment, peste orgoliile personale”, a spus liderul UDMR.

După ce a enumerat priorritățile guvernului, acesta a spus „Cui ne adesăm? Pentru cine facem aceste lucruri?”.

Kelemen Hunor a spus că România a pierdut în fiecare an peste 100.000 de locuitori.

„În 1967, și am ales acest an pentru că m-am născut în 1967, s-au născut în România 528.000 de copii. În 1990, la 23 de ani de la prima generație de decreței, s-au născut 314.746 de copii, în 2020 178.609 copii s-au născut și în același an în România au înregistrate aproape 300.000 de decese. În 2019, 4 milioane de cetățeni care s-au născut în România au trăit și trăiesc în mod constant în afara României. Acest lucru înseamnă că noi în fiecare an din ultimii 30 de ani am pierdut câte un oraș de câte 116.000 de locutori”, a spus Kelemen Hunor.

Conform acestuia, trendul demografic este catastrofal, dar poate fi oprit.

