Liderii USR și alţi 206 europarlamentari, cer o reuniune a Consiliului European şi sancţiuni împotriva Rusiei

Conform unui comunicat de presă al USR, europarlamentarii Alin Mituţa, Dacian Cioloş, Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Dragoş Tudorache, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuţă şi Vlad Botoş cer, alături de ceilalţi semnatari ai scrisorii, următoarele noi sancţiuni: embargo complet pentru petrol, gaze şi cărbune; închiderea tuturor porturilor europene pentru navele ruseşti; deconectarea tuturor băncilor ruseşti de la SWIFT; sprijin militar suplimentar.



"Masacrul de la Bucea şi din alte localităţi trebuie să aibă urmări. Trebuie să ne asigurăm că regimul lui Putin e izolat total şi că nu mai are acces la resurse pentru a continua războiul şi a comite asemenea atrocităţi. De aceea, am cerut convocarea unui Consiliu European de urgenţă care să ia măsuri. Ţările europene plătesc între 600 de milioane şi 1 miliard de euro pe zi pentru importurile ruseşti de gaz, petrol şi cărbune. Trebuie să întrerupem imediat această finanţare indirectă a maşinii de război a lui Putin. Trebuie, de asemenea, să închidem toate porturile europene pentru navele ruseşti şi să deconectăm toate băncile ruseşti de la SWIFT. În acelaşi timp, avem datoria să ajutăm în continuare Ucraina, inclusiv cu echipament militar letal", susţine europarlamentarul USR Alin Mituţa.



La rândul său, europarlamentarul USR Vlad Gheorghe a subliniat faptul că "Europa Unită nu poate închide ochii la ororile comise în Ucraina" şi are datoria să impună Rusiei sancţiunile propuse.



"Dacă încă mai dezbatem ce sancţiuni sunt proporţionale cu crimele de război comise de regimul lui Vladimir Putin la graniţele Uniunii, înseamnă că nu putem reprezenta corect şi complet cetăţenii europeni, nu veghem la prosperitatea şi siguranţa lor în faţa unui terţ. România cunoaşte prea bine, din păcate, acţiunile Armatei Roşii 'eliberatoare'. Cu siguranţă nu le-au uitat nici românii care de peste 40 de zile sunt voluntari în vămi, primesc ucraineni în casele lor şi îi ajută ca pe rude venite în vizită. Avem datoria să impunem Rusiei toate sancţiunile propuse alături de colegii mei şi să înfiinţăm un Fond de reconstrucţie al Ucrainei finanţat prin bunurile îngheţate ale Kremlinului şi oligarhilor săi în toată Europa", a precizat acesta.