Ludovic Orban, despre competiția cu Florin Cîțu: Eu deja am adus un suflu nou în PNL

Președintele PNL, Ludovic Orban, susține că el a adus un suflu nou în partid prin promovarea unor tineri. Liderul PNL a răspuns astfel susținătorilor lui Florin Cîțu care spun că partidul are nevoie de o schimbare.

Ludovic Orban a prezentat o serie de nume și a spus că el a adus un suflu nou în partid.

„Eu deja am adus un suflu nou în PNL. Față de momentul în care am fost ales președinte, au apărut multe fețe noi, de la Siegfried Mureșan, până la Cristi Băcanu sau Violeta Alexandru. Am susținut foarte mulți tineri, uitati-vă la grupul parlamentar din Camera Deputaților”, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban.

Vicepreședintele PNL Florin Roman a fost cel care a lansat ideea conform căreia PNL are nevoie de un suflu nou.

„Lucrurile sunt simple: până și retrograzii din PSD s-au lepădat de Nastase și Dragnea. Iar PNL are nevoie de un suflu nou în 2024”, a spus Roman, care astfel s-a poziționat în tabăra lui Cîțu.

Consiliul Național al PNL a stabilit că pe 25 septembrie va avea loc congresul partidului. Până în prezent, pentru funcția de președinte al PNL au anunțat că vor candida Ludovic Orban și Florin Cîțu.