Ludovic Orban, despre Violeta Alexandru: E o susţinere pentru loialitate, coloană vertebrală, cuvânt

Ludovic Orban a declarat sâmbătă, în discursul de la conferinţa de alegeri a PNL Bucureşti, că o sprijină pe Violeta Alexandru la preşedinţia PNL Bucureşti, afirmând că este o susţinere pentru loialitate, coloană vertebrală, cuvânt. Orban a precizat că a avut un protocol semnat cu Ciprian Ciucu, încălcat de acesta după numai o zi.

„Nu am obiceiul la conferinţe de alegeri să susţin un candidat. În toate conferinţele judeţene la care am fost nu mi-am exprimat făţiş susţinerea pentru un candidat pentru că în calitate de preşedinte PNL am considerat că este dreptul fiecărui membru al partidului să aleagă conducerea PNL în fiecare filială. La această conferinţă în schimb îmi voi exprima opţiunea”, a mai spus Orban.