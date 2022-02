Ludovic Orban și-a înființat propriul partid: Am spus NU trădării lui Iohannis

"De astăzi, partidul Forţa Dreptei este un partid cu acte în regulă, care este pregătit să primească membri noi. Dobândirea personalităţii juridice de către Forţa Dreptei este finalitatea unui demers început în luna decembrie de către cei 16 fondatori ai acestei forţe politice, fiind admisă cererea de înregistrare", a spus juristul Horia Grigorescu.

Noul partid are în componență 16 parlamentari care au părăsit PNL, urmându-l pe Ludovic Orban, după ce acesta a pierdut alegerile pentru șefia liberalilor.

"Forţa Dreptei este născută din cunoştinţa şi caracterul a 16 parlamentari care au spus categoric nu trădării lui Iohannis şi a conducerii PNL faţă de românii de bună-credinţă care şi-au pus speranţele şi încrederea într-un preşedinte care promitea dezvoltare şi un partid politic care promitea o guvernare de dreapta care să aducă dezvoltare, creştere economică, modernizare şi creşterea calităţii vieţii pentru cetăţeni. Noi nu am fost de acord să fim complici cu cei care au trădat aşteptările şi încrederea românilor. Noi am luat decizia să nu huzurim într-un partid aflat la guvernare şi să obţinem avantaje personale de pe urma prezenţei într-un partid aflat la guvernare, noi am ales opoziţia, noi am ales lupta cu o putere nedreaptă, cu o putere care şi-a trădat electoratul şi care nu acţionează în interesul cetăţeanului român, ci doar în interesul clientelei sale", a spus Orban.

Scopul Forței Dreptei este să reprezinte 80% dintre românii care cred că țara se îndreaptă într-o direcţie greşită.

"Forţa Dreptei se angajează să îi reprezinte pe toţi aceia, peste 6 milioane şi jumătate dintre români, care au sperat că Iohannis va aduce civilizaţie, va aduce dezvoltare, democraţie şi respect pentru drepturile cetăţenilor şi care au fost trădaţi de Iohannis, care, în loc să aducă ce a promis românilor, a readus PSD la putere", a explicat fostul lider liberal.



Orban a spus că Forţa Dreptei are o doctrină politică asemănătoare cu Partidul Republican din SUA, cu Partidul Conservator din Marea Britanie şi cu Uniunea pentru Mişcarea Populară din Franţa.



"Avem foarte multe similarităţi şi cu creştin-democraţii germani. Practicăm un liberalism care continuă tradiţia PNL, un liberalism naţional, puternic ancorat în tradiţiile şi valorile specifice ale poporului român, un liberalism care are la bază instituţii fundamentale: familia, biserica, comunitatea locală, şcoala", a adăugat el.



Conform lui Ludovic Orban, Forţa Dreptei este "un proiect pe termen lung, o construcţie care nu se gândeşte doar la alegerile din 2024, ci îşi propune să construiască o forţă politică de dreapta autentică, care să echilibreze viaţa politică românească".