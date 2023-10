Ciolacu, despre reducerea cheltuielilor bugetare: Statul trebuie să fie primul care face economii

„Aprobăm o serie de măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumat prin Programul de Convergență. Am spus de la bun început că statul trebuie să fie primul care face economii. De aceea, limităm și reducem cheltuielile bugetare până la sfârșitul acestui an. Trebuie să ținem deficitul sub control și să nu punem în pericol fondurile europene sau PNRR-ul”, a spus premierul Marcel Ciolacu.

Acesta a precizat că acest act normativ nu se aplică pentru cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare, cu serviciile medicale, pentru cheltuielile cu acțiuni și programe de sănătate, precum și în cazul cheltuielilor aferente unităților de învățământ preuniversitar și universitar.

De asemenea, limitările nu se aplică în cazul proiectelor finanțate din fonduri europene.

„Pentru finalizarea acestora, Guvernul va face alocări din Fondul de rezervă”, a mai spus Ciolacu.

Acesta a precizat că nu vizează doar reducerea cheltuielilor bugetare, ci și creșterea absorbției fondurilor europene.

„Sprijinim finalizarea celor peste 2.800 de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, ce trebuie încheiate până la sfârșitul acestui an, prin acordarea de împrumuturi de la Trezorerie către primării, în limita sumei de 1 miliard de lei. Totodată, deblocăm o situație care trenează de ani de zile și dăm posibilitatea transferului către autoritățile locale a imobilelor confiscate ca urmare a unor hotărâri definitive pronunțate în materie penală, dar nevalorificate, în vederea recuperării prejudiciilor. Astfel, cu o serie de condiții extrem de clare, comunitățile locale vor putea prelua aceste imobile în vederea dezvoltării de noi proiecte investiționale în beneficiul propriilor comunități”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de vineri sunt și o serie de exproprieri, necesare realizării unor proiecte de infrastructură de interes național: drumul expres ce face legătura între Satu Mare și granița cu Ungaria, precum și Centura Timișoarei, partea de Sud.

„Alocăm fonduri suplimentare pe cofinanțarea proiectelor de mare infrastructură”, afirmă premierul.

