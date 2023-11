Marcel Ciolacu, la Congresul Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa: M-am săturat de diferența dintre etnii

Iată mesajul premierului pentru comunitatea rromă:

"Tocmai am terminat o nouă lege a pensiilor care să facă dreptate la milioane de pensionari care așteptau de ani de zile să le fie recalculate corect, de această dată, pensiile. Tocmai ce am crescut salariul minim şi vom continua să facem acest lucru şi la anul.

Ceva nu foarte vesel: tocmai am eliminat nişte privilegii absurde pentru unii dintre angajaţii din sistemul public. Tocmai ce am luat nişte măsuri pentru a aduce mai multă echitate fiscală între companii. Dar, cel mai important - şi sper să o ducem până la capăt - am oprit risipa din banii publici.

Pe scurt, dacă pui cap la cap toate aceste lucruri, vorbim de fapt despre draftul unui nou contract social, pentru o Românie corectă, pentru toţi cei care muncesc, pentru toţi cei care îşi plătesc taxele onest, pentru familiile cu copii dar şi pentru pensionarii care au construit ţara asta şi pe care noi trebuie să o ducem împreună mai departe.

Cred într-o Românie ordonată şi, de ce nu, şi coordonată şi da, acest gen de politici sunt bune pentru România. Pentru orice român, indiferent de etnie, această perspectivă pozitivă fără diferenţe între noi, trebuie păstrată. Eu m-am săturat de distincţia noi şi voi (...) distincţie care, de cele mai multe ori, este făcută negativ pentru a găsit vinovaţi sau pentru a pasa responsabilitatea de la stat la societatea civilă, de la politicieni la comunităţi sau invers”; a spus Marcel Ciolacu în discursul ţinut la congresul romilor.

Marcel Ciolacu, apel la unitate şi responsabilitate

"Haideţi să punem împreună umărul să facem România aşa cum ne dorim”. Conform premierului, rezolvarea problemelor sărăciei şi accesului la educaţie pentru romil „nu e doar o necesitate pentru comunitate, ci este un imperativ pentru viitorul acestei ţări”; subliniind că rezolvarea problemelor sociale ale romilor nu trebuie pusă „doar pe umerii” comunităţii, ci trebuie să fie şi responsabilitatea autorităţilor şi de la întreaga societate. (...) Locul preşedintelui dumneavoastră (n.r Nicolae Păun) este în Parlamentul României, fiindcă acolo se fac legile”, le-a mai transmis Marcel Ciolacu romilor, la Congresul Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa.

