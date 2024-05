Marcel Ciolacu, despre primarul Bacăului: "Îl invit în Piața Victoriei, să vină DNA să ne ia. Poate să o ia și pe doamna Clotilde. Au o pepinieră deja consacrată. PSD e mic copil"

Întrebat, într-o conferință de presă, dacă primarul Bacăului, Lucian Viziteu (USR) nu ar trebui să își dea demisia, mai ales că a anunțat că urmează să fie trimis în judecată pentru acte de corupție, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus că PSD a decis ca niciun parlamentar să nu intre pe listele partidului dacă este trimis în judecată.

„Noi am avut o decizie foarte clară la PSD ținând cont și de greșelile pe care le-a făcut PSD. Nu am nicio reținere să o spun. Niciun parlamentar nu a intrat pe listele PSD dacă era trimis în judecată. Există prezumția de nevinovăție, dar există și o percepție publică, și când intri în politică trebuie să îți asumi acest lucru. Când ești trimis în judecată, de obicei e bine să faci pasul nu neapărat înapoi, un pas în lateral. Nu sunt judecator, nu sunt magistrat, nu am comentat și nu o să comentez niciodată nicio decizie a unui magistrat atâta timp cât voi fi persoană publică, indiferent de părerile mele personale. Sunt ale mele și le țin pentru mine. După ce nu o să mai fiu persoană publică presupun că o să îmi permit să fac acest lucru, la o cafea”, a spus premierul Ciolacu.

Liderul social-democrat a făcut apel, însă, la mitingurile din Piața Victoriei, la care reprezentanții USR au participat în număr mare pentru apărarea statului de drept.

„Pe domnul Viziteu îl invit în Piața Victoriei, unde să vină DNA să ne ia. Parcă așa era. Sau cine nu sare, nu știu... nu am reținut alte versuri... Poate să îl ia și pe domnul Voiculescu, cu miliardul de la vaccinuri. Poate să o ia și pe doamna Clotilde. Au o pepinieră deja consacrată. PSD e mic copil”, a comentat Ciolacu.

Primarul Bacăului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu (USR) este suspect în „Dosarul apartamentul”, dosar instrumentat de DNA după ce o angajată a primăriei, membră USR, a primit locuinţă de serviciu. Cu toate acestea, Lucian Stanciu-Viziteu va candida, din partea Alianţei Dreapta Unită, la alegerile locale din 9 iunie, pentru un nou mandat.