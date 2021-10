Marcel Ciolacu: ”Ori se crează o majoritate pentru un eventual guvern ori o majoritate pentru anticipate”

Marcel Ciolacu, președinntele PSD, a declarat dupa intalnirea de la Cotroceni, că fără o majoritate consistentă nu se poate vorbi de un guvern minoritar. România se află într-o criză socială sanitară și socială profundă.

”Ori se crează o majoritate pentru un eventual guvern ori o majoritate pentru anticipate. Din punctul nostru de vedere se va crea o majoritate pentru anticipate. Nu credem că se va crea o majoritate pentru un guvern stabil”, a spus Marcel Ciolacu.

In plus liderul PSD l-a asigurat pe Klaus Iohannis că România nu va fi lăsată de izbeliște. ”Tot ceea ce nu poate face un Guvern interimar vom prelua în Parlament. Din acest moment, parlamentarii PSD lucrează 24 de ore din 24. Am depus legea privind plafonarea prețurilor la gaze, iar noi sperăm ca până săptămâna viitoare să meargă la promulgare”, a mai spus președintele PSD.