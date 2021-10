Marcel Ciolacu, mesaj dur către Dacian Cioloș: PSD nu este a doua opțiune. Este partidul care a câștigat alegerile

Lucian Alecu

PSD nu este a doua opțiune, este cel mai mare partid, este partidul care a câștigat alegerile, îi transmite Marcel Ciolacu premierului desemnat Dacian Cioloș. „Vrem să avem în România iarăși un guvern zero? A venit iarăși cu povești nemuritoare”, afirmă Ciolacu.

„Îi transmit lui Dacian Cioloș că PSD nu este a doua opțiune. Este cel mai mare partid, este partidul care a câștigat alegerile și mi se pare o abordare total neserioasă din partea domniei sale să cosidere că PSD este a doua opțiune”, spune Marcel Ciolacu.

El spune că PSD nu va susține un guvern Cioloș.

„Vrem să avem în România iarăși un guvern zero? Am văzut ce a putut Dacian Cioloș să facă când a fost prim-ministru. L-am urmărit și nu am văzut nicio vorbă despre faptul că au gestionat MS, că au avut vicepremier cu atribuții în domeniul sănătății. Fără doar și poate, cea mai mare problemă a României este gestionarea pandemiei. A venit iarăși cu povești nemuritoare”, adaugă liderul PSD.

Dacian Cioloș a spus, marți dimineață, că prima opțiune este formarea guvernului cu PNL, UDMR și minoritățile naționale.

Mediafax