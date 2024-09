Marcel Ciolacu: Eu nu o să fiu Klaus Iohannis. Cred că guvernarea viitoare va fi tot PSD – PNL

Ciolacu a fost întrebat, la Realitatea TV, dacă are vreun preferat pentru conducerea PSD, dacă va ajunge la Cotroceni și cine ar fi mai potrivit, Sorin Grindeanu sau Mihai Tudose.

„Toți foștii președinți au vrut să lase pe cineva. Moștenire. Niciunul n-a reușit. Cred că colegii mei au maturitatea de a lua decizia cea mai bună. Așa cum au luat-o și cu mine. Sunt un pic invidios pentru că, dacă voi ajunge la Cotroceni, voi fi un pic invidios pe viitorul președinte, fiindcă eu, totuși, las un partid schimbat în bine. Un partid reprimit în toată familia europeană, un partid respectat, un partid care e condus pe alte principii, fără datorii. În schimb, vestea rea, eu nu o să fiu Klaus Iohannis. Eu nu o să fiu cu PNL-ul în gură și cu înjurători la adversarii politici ai PSD-ului. Să știe foarte bine colegii mei, că eu nu o să fac aceleași greșeli pe care le-a făcut actualul președinte”, a spus Ciolacu.

Întrebat dacă se ceartă des cu Grindeanu și cu Tudose, Ciolacu a răspuns: „Suficient. Discutăm abordări. Nu avem certuri personale”.

Ciolacu: „Eu nu văd altă coaliție de guvernare decât cu PNL"

„Cred că guvernarea viitoare va fi tot PSD – PNL” a spus Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, la Realitatea TV. „Niciunul dintre partide nu va avea 51%. Este clar că partidul care va fi pe primul loc e Partidul Social-Democrat", a afirmat Ciolacu.

El a subliniat că „în funcție de ce procent o să ne atribuie românii prin vot, se vor face majoritățile".

Ciolacu a menționat că România își dorește o stabilitate politică și a adăugat: „S-a terminat epoca în care schimbam premierii anual, în care schimbam câte trei miniștri la un minister în fiecare an. Românii au alte așteptări".

Ciolacu: Oamenii cu probleme medicale vor fi evacuați din zonele amenințate de inundații

Oamenii cu probleme medicale vor fi evacuați din zonele amenințate de inundații, declară Marcel Ciolacu: „se vor face anunțuri și din casă în casă”.

Ciolacu a fost întrebat, joi seara, la Realitatea, ce fac autoritățile ca să fie evitate problemele din Galați, pentru ca oamenii să nu moară.

Premierul a răspuns că alerte au existat în Galați: „Au fost anunțurile date pe RO-alert și la 1 dimineața, am înțeles, și la 2 dimineața. De această dată am făcut astăzi un comandament (...) și am luat niște decizii astfel încât unde anticipăm că se întâmplă astfel de fenomene, să facă anunțuri și din casă în casă, împreună cu autoritățile locale. Vom vedea poziționarea din următoarele zile”.

Legat de evacuarea preventivă a oamenilor, Ciolacu a spus că s-a decis deja ca cei care fac dializă, care au probleme medicale, femeile care urmează să nască să fie mutați: „În acest moment s-a luat decizia că în zonele unde se anticipază astfel de fenomene, să fie deja mutați”.

(sursa: Mediafax)