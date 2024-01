Mihai Tudose, ironii la adresa lui Rareș Bogdan: „Oja galbenă peste unghiile negre”

„Oja galbenă peste unghiile negre. Vineri, la un post TV, mi-am manifestat mâhnirea referitor la comportamentul de guvernare… În frunte cu neînfricatul lor lider… care a/au ales să dispară în ceață pe durata protestelor transportatorilor și agricultorilor. În antiteză cu modul în care Președintele PSD Marcel Ciolacu s-a manifestat anul trecut la greva cadrelor didactice. Ciolacu fiind atunci prezent, lângă premierul Ciucă, la toate negocierile/întâlnirile cu protestatarii. Asumând rolul de aliat/partener de guvernare….. A doua zi după declarația mea a venit pnl-istă prin Rareș Bogdan. Acesta a lămurit lucrurile: Ciucă nu a fost lângă Ciolacu, dar doi colegi europarlamentari pnl se luptau pe la Bruxelles pentru agricultori!Iar eu nu aveam de unde să știu pentru că eram ! Nu-i așa că ne-a lămurit?!?”, scrie pe Facebook Mihai Tudose.

Social-democratul afirmă că liberalii nu au votat împotrivas unei propuneri privind reducerea drastică și obligatorie a folosirii pesticidelor.

„Ei bine, dacă tot îl mănâncă (pielea), am să fac publică ultima ispravă galbenă în ceea ce privește ! Nu a precizat Rareș Bogdan pentru agricultorii din ce țară se luptă ei, dar dacă e luptă… amănuntele nu mai contează! Votul recent privind reducerea drastică și obligatorie a folosirii pesticidelor. Pentru propunerea care risca să arunce în aer agricultura și securitatea alimentară din România și țările estice au votat eurodeputații PNL. Pentru respingerea propunerii aberante, formulate de o ecologistă germană, am votat 299 de europarlamentari, inclusiv reprezentanții PSD. Rezultatul fiind căderea la vot a propunerii respective! După cum se poate vedea (voturile prezentate la sfârșit), eu am votat în favoarea României și a agricultorilor români! Ei nu!!! Și rămâne și întrebarea inițială: unde ați fost două săptămâni? Că’ nu v-a văzut nimeni”, încheie Tudose.

(sursa: Mediafax)