Ce spune Mircea Geoană despre perioada liceului: "Eram frumușel dar timiduţ cu fetele. Cântam la bas în orchestra rock a liceului"

„Națiunea înseamnă mult mai mult decât un stat, și un stat înseamnă mult mai mult decât politicienii care eventual sunt în vârful partidelor. Nu trebuie altceva, altceva decât să pui niște oameni competenți, şi să faci un plan de care să te ții.

Nu mă păcălește nimeni în politica românească. Sunt un om riguros, un om care muncesc, un om care îmi văd de treabă și care nu mă las niciodată bătut. Este nevoie de un alt mod de a funcționa în statul român, în politica românească, o altă viziune, o altă disciplină, o altă încăpățânare și ambiție să facem asta", a spus Mircea Geoană.

El a vorbit despre anii când a învățat la Colegiul Naţional "Sfântul Sava".

„Aici este locul care pe mine m-a făcut om. Cântam la bas în orchestra rock a liceului", a mai spus Mircea Geoană, care a mărturisit că prima amintire de la liceu este că a fost eliminat.

„Am fost eliminat de câteva ori că eram, eram poznaş. Am fost clasă de băieți, erau mulți copii... pe vremea aceea erau decrețeii în acțiune. Liceul era de meritocratic, era pe bune, pe toceală. Am intrat cu 9,40 şi am terminat binişor.

Dar a fost adolescența, și atunci noi ne revoltam. Liceul era destul de strict, totuși liceu cu tradiție multă și profesori excepționali, dar au fost ani fantastici. Erau anii în care România era puțin deschisă. Aveam discuri de muzică occidentală. Era închiderea perioadei de deschidere și a fost fantastic", a spus secretar general adjunct al NATO.

Mircea Geoană: „Eram frumușel dar timiduţ cu fetele"

Acesta s-a referit şi la momentul când s-a îndrăgostit în perioada de liceului.

„Eram frumușel, în sensul că eram în echipa de baschet, echipa de fotbal, foarte sportiv, dar cam timiduț cu fetele, trebuie să recunosc. Am făcut curte unei fete de la a clasa a I-a... înaltă, frumoasă. Era din Giulești și îmi aduc aminte că mergeam pe jos în Giulești să-i fac curte fetei, dar fără succes", a spus Mircea Geoană.

El a subliniat că a învățat la o şcoală fantastic de bună, dar că mai şi chiulea.

"Pentru că aici am primit școală fantastic de bună, cu toate nebuniile adolescenței și cu ce făceam noi, și sport, și mai chiuleam, și mai săream gardul pe partea ailaltă", a mai spus Mircea Geoană, la Antena3 CNN.