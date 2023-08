Mișcare ȘOC pe scena politică: Victor Ponta este noul consilier al premierului Marcel Ciolacu

Potrivit stiripesurse.ro, premierul Marcel Ciolacu l-a numit pe Victor Ponta, liderul PRO România, în funcția de consilier onorific pe teme economice și relații internaționale.

Decizia lui Marcel Ciolacu este una fără precedent în istoria post-decembristă. Un actual premier și lider al PSD aduce alături de el un fost premier și lider al PSD. De obicei, liderii PSD făceau tot posibilul să nu aducă în preajma lor foști lideri ai partidului, excepția fiind relația dintre Victor Ponta și Adrian Năstase.

Ca o ironie a sorții, pe vremea când Victor Ponta era prim-ministru, Marcel Ciolacu i-a fost consilier onorific.

”În perioada în care am fost premier am învățat și am avut rezultate importante pentru România în domeniul relațiilor economice interne și internaționale. În ultimii ani, am avut ocazia să lucrez în zona economică privată și să completez cunoștințele în domeniu din ambele părți public& privat, intern și internațional.

Atâta timp cât domnul Ciolacu, în calitatea sa de premier al României, își dorește să colaborăm în acest domeniu sunt onorat și foarte deschis să lucrăm împreună. Cred și spre că România poate să-și îmbunătățească relațiile economice cu alte guverne și cu mari investitori internaționali.

Nu sunt un om care preferă să stea pe margine și să critice. Dacă am ocazia să sprijin și să obținem rezultate bune sunt bucuros! Și la nivel personal am o relație cordială cu domnul Ciolacu și îmi doresc din toată inima ca Guvern pe care îl conduce să perfomeze în zona economică”, a explicat Victor Ponta, pentru STIRIPESURSE.RO.