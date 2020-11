Nicușor Dan, după întâlnirea cu ambasadorul SUA în România: Am vorbit de un ajutor și de un transfer de tehnologie

Lucian Alecu

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, luni, la finalul întâlnirii cu ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, că discuțiile au vizat deschiderea Bucureștiului către mari investiții, transferul de tehnologie pentru soluții de transport, cât și problema traficului de ființe umane.

„Bucureştiul are potenţialul de a deveni un centru regional în afaceri, un centru regional academic, un centru regional cultural. Şi, am vorbit (...) de deschiderea Bucureştiului către mari investiţii. Bucureştiul trebuie să înceapă cu a pune bazele unei competiţii economice în interiorul Bucureştiului şi acele companii municipale au fost exact opusul a ceea ce înseamnă o competiţie corectă pe piaţa din Bucureşti. Am vorbit de un ajutor şi de un transfer de tehnologie - şi am primit promisiunea şi sprijinul de la domnul ambasador - în ceea ce înseamnă oraş inteligent, în ceea ce înseamnă soluţii de transport pentru mari oraşe", a declarat Nicușor Dan.

De asemenea, acesta a menționat că a asigurat Ambasada SUA „de suportul municipalității pentru centre de cazare pentru victimele traficului de ființe umane și pentru consiliere pentru aceste persoane”.

„Nu în ultimul rând, vrem ca această relaţie să continue şi am adresat domnului ambasador invitaţia de a vizita în viitorul apropiat Primăria Capitalei", a mai spus Nicușor Dan.