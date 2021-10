Orban: Sunt gata să creez o nouă construcție politică

Foto Lucian Alecu Ludovic Orban Ludovic Orban

Fostul președinte PNL, Ludovic Orban, a anunțat că este pregătit să pună bazele un nou partid care să respecte idealurile de odată ale liberalilor. Președintele Camerei Deputațiilor consideră că „în momentul de față cei care conduc azi partidul nu au nicio legătură cu PNL și nu au nici legătură cu lucrurile în care eu cred”

„De duminică, echipa de conducere aproape că nu mai e PNL, nu mai are nicio legătură cu spiritul liberal, cu cultura, tradiția, democrația internă. Ce s-a întâmplat la Congres pe mine m-a marcat profund și m-a făcut pentru prima oară să-mi pun întrebarea dacă mai am ce să caut în aceasta gașcă care a călcat în picioare lucruri fundamentale în democrație. Votul nu a fost liber, au fost 4 sisteme de control (...) A fost un coșmar, eu așa ceva n-am trăit în 31 de ani. Pentru mine toți cei care au implementat un astfel de sistem reprezintă un pericol public pentru democrația românească”, a declarat Orban la Realitatea Plus.

Întrebat dacă el crede că mai poate avea un viitor în PNL, Orban a răspuns: „Cu siguranță mai am un viitor în viața publică din România. Eu sunt un politician atipic, eu nu mi-am construit cariera încercând să mă pun bine cu mărimile, cu serviciile, ci prin muncă, cu relația cu oamenii simpli”.

„Când voi fi convins că PNL-ul a devenit o carcasă care nu mai are nicio legătură cu partidul istoric, sunt gata inclusiv să creez o construcție politică care sa continue trecutul Partidului Național Liberal, pentru ca în momentul de față cei care conduc azi partidul nu au nicio legătură cu PNL și nu au nici legătură cu lucrurile în care eu cred”, a adăugat Ludovic Orban.