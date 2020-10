Orban a decapitat filialele care au pierdut alegerile. Nu și pe cea de la București

După o ședință tensionată la PNL, în care președintele formațiunii, Ludovic Orban, i-a tras la răspundere pe conducătorii organizațiilor județene care nu au obținut, la alegerile de duminică, scorul dat de sondajele de opinie, liderii a șapte astfel de filiale și-au prezentat demisiile. Motivul este acela că rezultatele alegerilor locale arată că performanța a fost de sub 27 de procente. Ulterior, Ludovic Orban a vorbit despre aceste demisii ca fiind unele “de onoare”.

„Despre filialele fără performanță, în urma acestei analize, mai mulți lideri de filiale și-au dat demisia de onoare. Filialele sub 27% sunt Ialomița, Brăila, Hunedoara, Buzău. De asemenea, și-au mai depus demisiile domnul Nicolae Robu și liderul de la Satu Mare. Am mandatat secretarul general ca în aceste filiale să facă o consultare a organizațiilor”, a declarat Ludovic Orban.



Ei bine, pe lista celor mai slabe organizații se regăsește și organizația PNL București, condusă de ministrul Muncii, Violeta Alexandru. La București, liberalii au pierdut alegerile atât în fața PSD, cât și în fața USR-PLUS. Cu toate acestea, Orban nici nu i-a cerut demisia, dar nici Violeta Alexandru nu și-a prezentat-o. Surse liberale arată că Orban încearcă, pe de o parte, să-și protejeze un membru important al Executivului și, pe de altă pare, că vrea să o impună pe lista pentru Camera Deputaților pe Violeta Alexandru.