Orban, despre trădarea lui Rareș Bogdan și întoarcerea celuilalt obraz: Deocamdată e doar într-o poză

Președintele PNL, Ludovic Orban, a fost întrebat, duminică, dacă se simte trădat de Rareș Bogdan, pe care l-a susținut să deschidă lista pentru europarlamentare, iar acum are declarații împotriva sa și îl susține pe Florin Cîțu, el spunând că „deocamdată a fost doar într-o poză”.

Ludovic Orban a explicat discursul cu întoarcerea „celuilalt obraz”, susținut la Consiliul Național al PNL, când a fost întrebat de jurnaliști, după eveniment, dacă se simte trădat de Rareș Bogdan, pe care l-a susținut să deschidă lista pentru alegeri europarlamentare, apoi acesta a avut discursuri împotriva sa, iar acum îl susține la șefia partidului pe contracandidatul său, Florin Cîțu.

„Este opțiunea fiecărui membru al PNL. Știți foarte bine că Rareș Bogdan a avut anumite declarații nu foarte prietenoase la adresa mea și orice observator atent se putea aștepta... Dar, deocamdată, a fost într-o poză”, a spus Orban.

Întrebat dacă se așteaptă să îl convingă să vină alături de el ân campania pentru alegerile interne, Orban a răspuns că „la Congresul PNL vor participa 5.000 de delegați. Opțiunea celor 5.000 de delegați va fi stabilită pe baza ofertelor, pe baza istoricului pe care îl avem fiecare și de asemenea în funcție de opțiunea celor 200.000 de membri ai PNL pentru că un delegat trebuie să reprezinte niște opțiuni”.

Despre faptul că anumite filiale care au spus că îl susțin și care au apărut, duminică, alături de Florin Cîțu, Orban a spus că sunt doar două filiale, de la care în poză „au fost doar președinții. Se mai întâmplă”.

Ludovic Orban a spus, în discursul său de la Consiliul Național al PNL, că de fiecare dată când a fost atacat din interior a întors și celălalt obraz, pentru că, pentru el, și cei care nu au fost alături de el, sunt colegii săi.

„Au fost care au avut alte păreri și care de multe ori au luat decizii sau au influențat comunicarea publică cu efecte negative asupra PNL. La fiecare palmă peste obraz pe care am primit-o am întors și celălalt orbraz. Oameni care nu au fost cu mine, pe care i-am susținut în funcții publice sau în funcții de conducere în continuare. Pentru că nu am ținut cont de un factor subiectiv, dacă cineva e sau nu e cu mine. Am făcut lucrul ăsta din nou. Vreau să vă explic de ce. Pentru că noi toți suntem PNL”, a spus Ludovic Orban.

Alegerile din PNL vor avea loc la Congresul Național din 25 septembrie.

Între 1 iunie și 15 iulie vor avea loc adunările generale ale organizațiilor locale, în perioada 1 iulie - 10 august vor fi organizate conferințele județene de alegeri, iar între 10 august și 25 septembrie va fi perioadă de 45 de zile pentru campania pentru congres.

