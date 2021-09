Orban îl acuză pe Florin Cîțu că ia decizii de unul singur: Nu-mi aduc aminte să fi consultat pe cineva când l-a demis pe Nazare

Agerpres

Ludovic Orban îl acuză pe Florin Cîțu că nu s-a consultat cu forurile partidului când a luat decizii precum demiterea unui ministru PNL sau cu privire la declanșarea crizei guvernamentale.

„Problema mea, astăzi, este legată tocmai de ce a spus colegul și prietenul meu Florin Cîțu, despre faptul că toate deciziile le va lua împreună cu dvs., ca și cum eu nu aș fi consultat PNL. Vă spun că mă îndoiesc. Nu-mi aduc aminte ca Florin Cîțu să se fi consultat cu cineva când a dat afară toți consilierii de stat care au fost pe cabinetul Partidului Național Liberal, toți membrii PNL care au slujit partidul și pe care toți prietenii, vecinii, cunoscuții i-au întrebat ce au făcut de au fost dați afară”, a spus Ludovic Orban.

El s-a referit și la situația fostului ministru de Finanțe, Alexandru Nazare.

„Nu-mi aduc aminte ca Florin Cîțu să fi consultat pe cineva atunci când l-a demis pe ministrul Alexandru Nazare. Mi-a cerut părerea, dar nu am fost de acord. Cum să demiți un ministru de Finanțe a cărui activitate a dus la rezultate pozitive în funcționarea guvernamentală. Nu în ultimul rând, nu mi-aduc aminte să fi fost consultat un for al PNL înainte de deciziile care au dus la criza guvernamentală și la retragerea din coaliție a USR PLUS. Nu a fost consultat nici președintele partidului, nici BPN, convocat de echipa necâștigătoare sau de mine”, a adăugat Orban.

Mediafax