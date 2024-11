Ludovic Orban se retrage în favoarea Elenei Lasconi

„Astăzi, împreună cu colegii mei din Alianța Forțelor de Dreapta, am luat o decizie pe care o consider necesară și indispensabilă pentru sănătatea democrației din România. Astăzi, împreună cu colegii mei, am luat decizia să continuăm campania electorală pentru alegerile prezidențiale, dar această campanie să fie pentru susținerea candidatului Elena Lasconi”, a spus Orban.

(sursa: Mediafax)