Orban: Nu există două tabere în PNL, iar preşedintele Iohannis nu se implică în alegeri cum nu s-a implicat nici în 2017

Preşedintele Klaus Iohannis nu se implică în campania din interiorul PNL, aşa cum nu s-a implicat nici în 2017 a precizat, sâmbătă, la Botoşani, liderul partidului, Ludovic Orban.



În opinia lui Orban, indiferent ce conducere va fi aleasă, PNL rămâne într-un parteneriat "serios, responsabil, realizat pentru binele României" cu preşedintele României. În plus el respinge afirmaţiile potrivit cărora în interiorul PNL ar exista două tabere, dintre care una formată în jurul foştilor membri ai Partidului Democrat Liberal (PDL).



"Din punctul meu de vedere, nu există o asemenea separare în PNL. Ca preşedinte al PNL, am militat pentru unitatea partidului, am militat pentru eliminarea a unor eventuale discriminări sau discrepanţe, pentru că cineva a fost în fostul PNL sau în fostul PDL. Din punctul meu de vedere, toţi colegii mei, indiferent din ce formaţiune provin, din cele două formaţiuni care au fuzionat, au beneficiat de deschidere, de dialog, de cooperare şi eu i-am tratat în mod egal, în funcţie, evident, de rezultat, de efortul depus şi de măsura în care acţiunea lor a fost utilă şi benefică PNL", a mai spus Orban.