Orban: Termenul de depunere a candidaturilor pentru funcţiile de conducere în PNL - până joi, la ora 24,00

Lucian Alecu Ludovic Orban Ludovic Orban

Biroul Politic Naţional al PNL a decis, sâmbătă, ca termenul de depunere a candidaturilor pentru funcţiile de conducere, în afară de cea de preşedinte, să fie până joi la ora 24,00, a anuntat preşedintele partidului, Ludovic Orban.



"Ca şi la congresul trecut, care a avut loc în 2017, am decis convocarea Consiliului Naţional a doua zi după congres cu acelaşi număr de delegaţi cu care a fost convocat şi Consiliul Naţional în 2017, respectiv cu 2.000 de delegaţi, dintre care 549 sunt delegaţi de drept, restul vor fi aleşi de colegiile directoare judeţene ale fiecărei filiale. Termenul de alegere a delegaţilor este joi, până la ora 24,00. Am stabilit termenul de depunere a candidaturilor pentru celelalte funcţii de conducere, în afara funcţiilor de preşedinţi care sunt alese de congres, tot până joi la orele 24,00", a spus Orban la finalul şedinţei Biroului Politic Naţional al PNL.



El a adăugat că în această şedinţă au mai fost adoptate două rezoluţii.



"A fost o rezoluţie propusă de prim-vicepreşedintele Rareş Bogdan, de combatere a extremismului, de condamnare a oricărei forme de apologie a dictaturii, a legionarismului, a sistemelor totalitare. De asemenea - o solicitare către cei de la USR PLUS să nu mai colaboreze cu cei de la AUR. De asemenea, eu am propus o rezoluţie simplă prin care să respingem orice formă de colaborare cu PSD. Ambele rezoluţii au fost adoptate în unanimitate", a afirmat Ludovic Orban.



Preşedintele PNL a menţionat că s-a decis ca toate persoanele care vin la Congres să fie vaccinate sau să aibă un test COVID valid.