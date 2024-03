Organizația PUSL Târgu Mureș are un nou președinte, în persoana lui Valentin Constantin Bretfelean

”Valentin Bretfelean este un mare iubitor de neam și țară. Mă bucur că ne-am reîntâlnit, după 12 ani, pentru a ne angaja într-o nouă luptă în care ne străduim să nu pierdem calea. Calea creștinismului, calea dragostei de neam, calea identități în care suntem chemați să venim într-o lume a globalizării. Sunt alături de dânsul pentru că are aceste daruri de la Dumnezeu, de a și iubi neamul, de-a iubit țara, de a iubi pe Dumnezeu și toate aceste daruri sunt concretizate nu doar la nivel de vorbe ci și de fapte, pentru că dânsul este ctitor de mănăstiri și biserici, este un om care are în palmares fapte bune spre slava neamului și a lui Dumnezeu și de aceea am venit să mulțumim cerului în această zonă cu totul și cu totul binecuvântată”, a declarat Marius Ciprian Pop, liderul Departamentul de Credință, Cultură și Educație al PUSL.

Lavinia Șandru, coordonator de comunicare PUSL le-a reamintit celor prezenți vorbele lui Nicolae Iorga care spunea că avem un popor românesc care din ce în ce mai mult știe ce vrea și își dă samă de ce poate.

”Sper ca anul 2024 să fie anul în care românii să arate că știu ce vor atât în țara, cât și în Europa. Aici la Mureș, o mare parte din organizația PMP a trecut la PUSL în frunte cu consilierul județean Valentin Bretfelean, care azi a fost ales lider PUSL Mureș”, a declarat Lavinia Șandru, coordonator de comunicare PUSL, adăugând că ”în următoarele zile veți fi martorii unui proiect, care, cu foarte mult curaj, le va reda târgumureșenilor și mureșenilor demnitatea și onoarea”.

Valentin Bretfelean le-a mulțumit colegilor pentru votul acordat și și-a dorința de a face o echipă puternică la Târgu Mureș.

”Mă bucur că de acum înainte voi reprezentat PUSL, un partid care încă din titlul său definește trei aspecte foarte importante: umanismul – atenția către om, liberalismul – economia de piață și concurența, deci din punct de vedere economic gândim liberal, dar și aspectele sociale le avem în atenție”, a declarat noul lider PUSL Târgu Mureș.

Acesta a anunțat că partidul său va susține unui candidat unic pentru Primăria Municipiului Târgu Mureș, un candidat al formațiunilor politice românești, întrucât se impune cu necesitate o unire a tuturor forțelor politice.

Cei prezenți la alegerile privind conducerea organizației municipale a PUSL Târgu Mureș au vizitat Mănăstirea Sfântul Mina din Sărmașu unde slujește Preotul Ilie Bucur, care și-a arătat toată aprecierea pentru Valentin Bretfelean, unul dintre cei mai importanți ctitori. Preotul Ilie Bucur a mărturisit că îl cunoaște de peste 40 de ani, îi cunoaște familia și mai mult, provine dintr-o familie de creștini.

