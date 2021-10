Oros: Refacerea coaliţiei şi un guvern condus de Ludovic Orban este singura soluţie realistă şi decentă pentru gestionarea crizei

Hepta

Refacerea coaliţiei şi un guvern condus de Ludovic Orban este singura soluţie realistă şi decentă pentru gestionarea crizei politice, sanitare şi economice din România, a scris vineri seara, pe o reţea de socializare, ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros.





"Cred cu convingere că singura soluţie realistă şi decentă pentru gestionarea crizei politice, sanitare şi economice din ţara noastră este refacerea coaliţiei şi un guvern condus de Ludovic Orban. Pentru prima dată în ultimele 9 luni, am discutat cu premierul Florin Cîţu la telefon. M-a sunat el. M-a rugat să revin asupra demisiei, pentru o perioadă scurtă, cu argumentul că nu există nici o altă soluţie în acest moment", a spus Oros.



El susține că întotdeauna a tratat cu seriozitate responsabilităţile publice care i-au revenit, "cu atât mai mult onoranta poziţie de ministru în Guvernul României".



"Niciodată nu am fugit de responsabilitate, nici atunci când ar fi fost comod să am un exit, nici acum când criza politică se adânceşte. Am crezut că, după demisia mea, va fi numit rapid cineva care să gestioneze activitatea în minister. Nu este normal ca programele derulate de către MADR în acestă perioadă să fie inutil afectate de criza politică generată în mod cu totul gratuit de aventurieri politici şi de oameni iresponsabili. Sper ca în curând sa se instaleze un guvern cu puteri depline. Eu rămân asumat valorilor în care cred, în echipa liberală a lui Ludovic Orban. Singurul lider liberal cu credibilitate, în jurul căruia se poate construi, nu demola", a mai scris Adrian Oros.