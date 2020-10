Partidele se pregătesc pentru o nouă campanie electorală

Mai multe partide politice au demarat programul preelectoral, în vederea alegerilor parlamentare care, teoretic, ar trebui să aibă loc pe data de 6 decembrie. Campania electorală debutează, oficial, la începutul lunii vitoare, conform calendarului AEP, iar săptămâna aceasta formațiunile politice încep strângerea de semnături. PSD, care încă nu a luat o decizie cu privire la proiectul de lege referitor la amânarea alegerilor, pentru luna martie a anului viitor, și-a prezentat, ieri, programul de guvernare. PPSUL a început, aseară, campania de strângere de semnături, la Piața Universității, sub sloganul “Stop Abuzurilor”. În acest timp, liderul USR, Dan Barna, le cere prietenilor săi de pe Facebook să semneze electronic pentru această campanie.

Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat, ieri, programul de guvernare cu care social-democrații încearcă să convingă alegătorii să le ofere votul, la alegerile parlamentare. Documentul este axat, în principal, pe măsuri fiscal-economice și se bazează pe finanțarea companiilor strategice cu două miliarde de euro, acordarea de credite cu dobândă fixă, de 2 la sută, pentru IMM-uri, dar și pe asigurarea capitalului de lucru pentru acest sector economic. De asemenea, PSD mai dorește înființarea Băncii de Dezvoltare a României, care să sprijine antreprenoriatul și IMM-urile. Un alt punct al programului de guvernare se referă la investiții de un miliard de euro, în următorii zece ani, pentru modernizarea a 31 de stațiuni balneare.

De asemenea, Grindeanu a vorbit și despre programul „Investim în locuințe de serviciu”, care se referă la condițiile pentru construcția de locuințe de serviciu prin ajutor nerambursabil și garanții de stat, respectiv un ajutor nerambursabil de până la 50% din cheltuielile eligibile (maximum 15.000 euro pe apartament și maximum 7.500 euro pe cameră). Un alt punct se referă la o schemă de ajutor de stat pentru crearea de noi locuri de muncă, constând într-o garanție de 50% din creditele de până la 100.000 de euro.

Bucureștiul și Bacăul se bat pe Gabriela Firea

Primarul în exercițiu al Capitalei, Gabriela Firea, a primit, ieri, o ofertă din partea Organizației PSD Brașov să candideze pe prima poziție a acestei filiale a alegerile parlamentare. Invitația a fost făcută de către liderul PSD Bacău, Dragoș Benea, care a precizat că Gabriela Firea este băcăuancă. Firea a confirmat, zielele trecute, după ce Biroul Electoral Central a validat rezultatul alegerilor din Capitală, că va candida pentru Senatul României la scrutinul legislativ, Marcel Ciolacu a precizat, în cadrul unei conferințe de presă, că Firea va deschide lista pentru Senat, din partea Organizației de București.

Umaniștii, la Kilometrul Zero din Piața Universității

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) a demarat, aseară, în forță campania de strângere de semnături pentru alegerile parlamentare. Umanișii au deschis această campanie la Kilometrul Zero, din Piața Universității. Cu acest prilej, PPUSL a demarat și o nouă etapă a campaniei “Stop Abuzurilor!”, pentru a le oferi cetățenilor posibilitatea de a comunica direct nemulțumirile referitoare la abuzurile autorităților. Toate problemele concrete semnalate vor fi integrate într-o bază de date națională, pe baza căreia vor fi sesizate oficial instituțiile responsabile pentru sancționarea neregulilor. Membrii și voluntarii PPUSL au fost echipați corespunzător și au respectat cu strictețe toate normele de prevenție împotriva Covid-19.

Barna cere semnături pe Facebook

Nici USR nu se lasă mai prejos. Liderul formațiunii, Dan Barna, a postat pe contul său de socializare că are nevoie de 100.000 de semnături pentru ca Uniunea să poată candida la alegerile parlamentare. “Viitoarea echipă USR PLUS din Parlament își propune să elimine imunitățile, pensiile speciale și să-i pună pe tușă pe cei care au distrus Legile Justiției, iar DNA-ul Pădurilor să devină realitate. Am fost primii care la alegerile locale au adunat semnături pe o platformă online, unde datele voastre sunt în siguranță, asta vom face și acum. Semnează online pentru a construi România pe care toți ne-o dorim”, scrie Dan Barna.