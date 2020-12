Patriarhul Daniel a avut dreptate. Orban n-a prins Crăciunul la Palatul Victoria

La sfârșitul lunii octombrie, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, PF Daniel, le atrăgea atenția guvernanților că, în 1989, autoritățile comuniste care au interzis pelerinajul de Sfântul Dumitru au fost înlăturați, până de Crăciun, de la putere. Paradoxal, istoria s-a repetat, la începutul acestei săptămâni, când premierul Ludovic Orban, vizat direct de declarațiile Patriarhului, pentru același motiv, a demisionat.

“27 octombrie 1989, autoritățile comuniste au interzis închinarea la sfintele moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie motivând că în aceeași zi, în clădirea de alături, unde era sediul Marii Adunări Naționale, ar avea loc o ședință importantă. Astfel, patriarhul Teoctist a fost obligat să transfere racla de pe Dealul Mitropoliei, de la Catedrală, dar nu a dus-o prea departe, ci la Biserica Sf. Nicolae-Vlădica, în apropiere. Această umilire a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a fost răsplătită în sensul că peste câteva luni regimul comunist a căzut. Fraților, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. El este îndelung-răbdător, dar este și drept”, afirma, pe 27 octombrie 2020, PF Daniel.

Premierul demisionar nu s-a simțit vizat

Afirmația a fost făcută în contextul în care Guvernul Orban a limitat accesul la acest pelerinaj, după ce Ludovic Orban a prezidat ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență în care s-au luat decizii referitoare la restricții. Ulterior, în spațiul public s-a speculat faptul că declarația a vizat Guvernul Orban și pe primul ministru personal. Ludovic Orban a precizat, ulterior, că nu se simte vizat de această declarație. “Eu am stabilit niște reguli de protecție sanitară care să permită reducerea riscului de răspândire a virusului odată cu aceste sărbători religioase. Declarația nu consider că mă privește, pentru că eu nu am interzis ca oamenii să se închine la moaștele Sfântului Dimitrie. Nu știu la ce s-a referit Patriarhul. Personal, nu mă simt vizat de declarația aceasta”, a arătat acesta.

Iată că, la 40 de zile de la avertismentul Patriarhului Daniel, Ludovic Orban și-a prezentat demisia din funcția de prim-ministru, la mai puțin de 24 de ore de la alegerile parlamentare, după ce PNL a obținut un scor de aproximativ 25 la sută, în condițiile în care așteptările liberalilor vizau un scor cu cifra 3 în față.

Relație tensionată între Biserică și autorități

Reamintim că acesta nu este singurul episod conflictual între BOR și Guvernul Orban, de la începutul pandemiei. Sărbătorile Pascale au fost, în 2020, reglementate fără ca populația să poată merge la biserică, iar acordul pe care ministrul de Interne, Marcel Vela, l-a încheiat cu BOR, a fost anulat, prin decizia Palatului Cotroceni, a premierului Orban și ca urmare a opoziției mai multor membri PNL.

Alte două episoade sensibile din acest punct de vedere au avut loc cu ocazia pelerinajului de la Iași, de Sfânta Parascheva, și de la Constanța, de Sfântul Andrei.

PF Daniel, în 27 octombrie: “Fraților, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. El este îndelung-răbdător, dar este și drept