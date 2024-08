Paul Stănescu îi face reclamă lui Marcel Ciolacu

"Marcel Ciolacu stă cel mai bine în toate sondajele şi nu depinde doare de dânsul să hotărască, dar eu cred că Marcel Ciolacu are toate şansele să fie preşedintele României şi are şi calităţi care să-l poată propulsa să obţină această funcţie. (...) Marcel Ciolacu are calităţi de premier, poate sunt subiectiv, dar eu asta cred. Are o inteligenţă peste medie, Marcel Ciolacu este structurat ca un om bun. Pe Marcel Ciolacu niciodată nu l-am văzut tentat să facă rău cuiva şi cred că Marcel Ciolacu va fi cred un preşedinte care va uni toţi românii. (...) La Congres se va candida printr-o moţiune, eu cred că Marcel Ciolacu sută la sută va fi ales preşedintele PSD şi Marcel Ciolacu rămâne să decidă dumnealui dacă va candida sau nu va candida la prezidenţiale. Ne gândim, dacă domnul Ciolacu nu va face acest lucru (nu va candida - n.r.). Dar eu cred ca soluţia pentru PSD este Marcel Ciolacu", a afirmat Stănescu la sediul central al PSD.



Potrivit acestuia, întâlnirea între preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, şi secretarul general adjunct al NATO la un eveniment privat "a fost o pură întâmplare".



Întrebat dacă la Congresul PSD ar putea fi susţinut un candidat independent, Paul Stănescu a arătat că nu ştie şi a adăugat că el nu şi-ar dori acest lucru.



Referitor la unele declaraţii ale liderului PNL, Nicolae Ciucă, referitoare la un eventual guvern de dreapta, Paul Stănescu a opinat că sunt declaraţii care ţin de campanie electorală, adăugând că România a mai avut guverne de dreapta, "care ne-au ţinut în casă, ne-au pus botniţe, deficitul bugetar a făcut explozie - a fost peste 9, ne-am împrumutat fără număr".



"Dacă ne uităm foarte atent la ce se întâmplă astăzi, sunt convins că Guvernul Marcel Ciolacu va fi unul dintre cele mai bune guverne pe care le-a avut România din 1990 încoace. Şi am un singur argument - investiţiile care se vor finaliza în acest an. (...) E în campanie electorală domnul Ciucă. Sigur că nu ne-a căzut foarte bine în momentul în care suntem în coaliţie şi în care spui că deja vrei să ai o guvernare de dreapta, care a fost o nenorocire în ţara asta. Şi vorbim de istoria recentă a guvernelor, nu vorbim de o istorie mai lungă", a argumentat Stănescu.



În ceea ce priveşte posibilitatea retragerii unor miniştri, Stănescu a spus că va fi o decizie guvernamentală. "Va fi o decizie guvernamentală, până la urmă. Sigur, se va discuta în coaliţie acest lucru, dacă ei vor să retragă anumiţi miniştri. Înţeleg că domnul Veştea, de exemplu, care va merge la Consiliul Judeţean Braşov, se va retrage. (...) Eu cred că activitatea guvernamentală, în afară de disensiunile, să le spunem, dintre cele două partide din cadrul coaliţiei, funcţionează foarte bine şi se văd rezultatele funcţionării bune a Guvernului condus de Marcel Ciolacu. (...) Trebuie să ducem această guvernare până la capăt", a mai declarat secretarul general al PSD.

AGERPRES