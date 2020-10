Piedone a bătut palma cu PSD pentru majoritate la Sectorul 5

Lucian Alecu

Primarul ales al Sectorului 5 din București Cristian Popescu Piedone, a convenit, ieri, cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, formarea unei majorități PSD – PPUSL în Consiliul Local.

“Avand în vedere că PSD are cel mai mare număr de consilieri, am ales să discut primii cu domniile lor pentru o posibilă majoritate în Consiliul Local. Ne-am expus părerile reciproc. Consider că discuțiile s-au încheiat, pot să spun că se va forma o majoritate PPUSL + PSD în Sectorul 5. Am pus cateva condiții: fără politică, doar politica oamenilor. Urmează să desemnăm viceprimarii în perioada următoare”, a precizat Piedone.