Ciucă: Nu s-a luat o decizie privind candidatul la Primăria Timișoarei, încă avem negocieri

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, joi, că încă nu s-a luat o decizie în coaliție privind candidatura la Primăria Timișoarei.

„Am discutat cu filiala Timiș, am discutat cu președintele filialei. Dincolo de ceea ce reprezintă analiza și perspectiva pe care dumnealor o au la nivel local, datoria noastră este să găsim formula prin care cu adevărat să putem să ne asigurăm de câștigarea Primăriei Timișoara, pentru că Primăria Timișoara este simbolul a tot ceea ce a reprezentat dreapta în politica din România”, a spus Ciucă.

„Nu s-a luat încă o decizie, încă avem negocieri în coaliție și atunci când vom avea perspectiva că ne apropiem de final - cum am procedat și la București, am chemat președinți de filiale, președinți de la filialele de sector, am discutat cu toți în interiorul conducerii executive a partidului - la fel vom proceda și la celelalte județe și vom găsi o formulă potrivită”, a mai arătat liderul PNL.

(sursa: Mediafax)