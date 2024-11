George Simion, despre ce i-ar fi transmis Hrebenciuc lui Becali: Îi zice că voi intra cu siguranţă în turul 2

„Au avut loc discuţii între domnul Becali şi domnul Hrebenciuc, pentru că ei sunt prieteni, au fost asociaţi şi acum două sau trei luni au avut o discuţie, şi acum două zile (n.r. a avut loc o altă discuţie între Becali şi Hrebenciuc). Acum un an, domnul Hrebenciuc spunea că vrea să-l ducă pe Geoană în turul 2, acum două luni spunea că ar fi bine să intru eu în turul 1 şi hai, Gigi, să-l ducem în turul 2, şi domnul Becali a zis: Da, în turul 2, dar să nu îl paradiţi (...). Să nu mă paradească pe mine în turul 2, adică să-mi însceneze dosare, arestări, lucruri care exced cadrul legal, cadrul unui stat de drept) (...). Stadiul actual al discuţiilor este următorul, îi zice domnul Hrebenciuc domnului Becali: că voi intra cu siguranţă în turul 2, dar să nu aibă aşteptări despre turul 2, iar domnul Becali îi spune: Îl va bate pe Ciolacu vostru în turul 2; şi asta cred şi eu, că mă voi confrunta cu Marcel Ciolacu în turul 2 şi o să îl înving", a susţinut Simion la Palatul Parlamentului, întrebat pe acest subiect.



El a adăugat că are încredere în ceea ce i-a relatat Becali, afirmând că Hrebenciuc este "încă strategul PSD".



"Eu vă spun, domnul Becali când discută - şi aşa este normal, fiind membru al partidului - îmi spune mie prima oară şi nu minte domnul Becali, domnul Becali spune adevărul. Şi nu înţeleg, cei de la PSD de ce se ascund şi de ce neagă faptul că Hrebenciuc este încă strategul PSD (...). Aşa spune domnul Becali, vorbeşte (cu Hrebenciuc - n.r.) pentru că încă are influenţă acolo (în PSD - n.r.), şi Rareş Bogdan spune că are influenţă în PNL. Domnul Gigi Becali vorbeşte cu cei doi", a afirmat Simion, care participă la prezentarea Programului de guvernare al AUR. AGERPRES