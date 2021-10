Premierul interimar Florin Cîțu face apel la PSD și USR să susțină guvernul Ciucă

Președintele PNL Florin Cîțu face apel la PSD și USR să susțină guvernul Ciucă.

"Ceea ce vreau să spun eu este foarte important. S-a tot vorbit de responsabilitate în această perioadă. Ăsta e momentul! Acum avem şansa să arătăm că suntem responsabili - şi cei de la PSD, şi cei de la USR -, să trecem România prin iarnă. Eu am arătat că sunt responsabil şi am făcut acel pas, am venit cu un alt premier, PNL a înţeles momentul. E momentul ca şi alte partide care au votat moţiunea pe persoană fizică împotriva mea, să vină acum şi să spună da, mergem şi susţinem un guvern al PNL şi UDMR", a explicat acesta.

După ce, în urmă cu câteva luni, el a spus că "PSD este duşmanul poporului român. Cine negociază cu PSD negociază împotriva poporului român" acum precizează că: "Nu este vorba de o negociere. Este vorba de o soluţie într-un moment prin care trece România, momentul e important, PNL a luat această decizie, eu am arătat că suntem responsabili, am venit cu un alt premier. Eu am înţeles mesajul celor două partide, PSD şi USR, care s-au unit şi au votat o moţiune pe persoană fizică împotriva mea. Este rândul celor de la PSD şi USR să înţeleagă că este un moment important prin care trece România, votăm acest guvern, trecem peste această perioadă dificilă şi după aceea putem să discutăm iarăşi".