Premierul Nicolae Ciucă: Merg la Cotroceni să îmi depun mandatul

„Astăzi, a venit momentul în care îmi închei activitatea de prim-ministru al României. În felul acesta, încep procedurile pentru efectuarea rocadei. Ceea ce este important de subliniat este faptul că vom avea un Guvern interimar.

În urmă cu două săptămâni, împreună cu ceilalți lideri ai coaliției, ne-am asumat că rotativa nu se produce pe 25 mai și continuăm până se încheie conflictul din Educație.

Am reușit să convenim asupra unei forme de act normativ pentru a acoperi doleanțele dascălilor. Ca atare, considerat fiind că acest conflict este încheiat, a venit momentul în care îmi închei activitatea de prim-ministru.

În felul acesta, încep procedurile pentru efectuarea rocadei. Ceea ce este important de subliniat este faptul că vom avea un Guvern interimar. Ne-am propus ca noul guvern să fie învestit până joi.

La final de mandat, mulțumesc celor cu care am lucrat în această perioadă. Avem lucruri înfăptuite așa cum trebuie și lucruri pe care nu am reușit să le rezolvăm. Fără lipsă de modestie, am asigurat stabilitatea țării”.