Ciucă, despre vila din Aviatorilor: Președintele nu se va muta în acea locuință

Întrebat despre vila din Aviatorilor, Nicolae Ciucă a reafimat că nu el a secretizat hotărârea de Guvern.

„Vă pot spune exact în conformitate cu prevederile documentelor pe care le-am aprobat, încă o dată, nu eu am secretizat acea Hotărâre de Guvern, sunt două reglementări care prevăd foarte clar că inițiatorul este cel care dă caracterul de clasificare a unui document, nu cel care aprobă, ca atare nu eu am secretizat acel document. Nu am făcut nimic altceva decât să aprob schimbarea destinației unui imobil. Tot ce a ținut de cheltuieli nu a intrat în responsabilitatea premierului, nu am cunoștință de cât a costat sau cât urmează să coste renovările”, a spus liderul liberal.

Acesta a adăugat că președintele Iohannis nu se va muta acolo: „Președintele Iohannis nu a solicitat să se mute acolo, în momentul de față vă pot spune că nu există și nu se va muta în acea locuință”.

Întrebat, de asemenea, dacă președintele mai susține PNL, Ciucă a răspuns: „Eu văd că alții înceracă să ne lipească pe noi de președinte și încearcă într-o manieră care nu este corectă. (..:) Președintele își va termina mandatul în foarte scurt itmp. PNL are un nou lider, este o diferență de personaliztate între președinte și mine, suntem caractere diferite, avem părți bune și mai puțin buine feicare dintre noi”.

(sursa: Mediafax)