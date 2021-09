Rareș Bogdan, atac dur la Nicușor Dan: A trecut un an și nu prea am văzut schimbări

Hepta

Europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat un atac foarte dur la adresa Primarului Capitalei, Nicușor Dan. Liderul PNL consideră că după un an petrecut la conducerea Primăriei Capitalei Nicușor Dan nu prea a făcut mari schimbări.

„Apropo de alegeri locale, nu aș vrea să creez o știre, dar nu am cum să nu mă întreb. Eu am votat cu sufletul curat, ba mai mult, am și participat în emisiuni TV susținând candidatul ales de PNL pentru a fi primar general, chiar dacă nu era membru al PNL. Și acolo l-am ascultat cu mare atenție pe distinsul Nicușor vorbind despre caracatițe, despre pânze de păianjen care nenorocesc administrația publică din București, care nenorocesc bugetul public, despre corupții din fruntea diverselor direcții ale primăriei, despre nenorocirile din poliția locală. Sau între timp s-a metamorfozat ceva sau nu i-a căutat, pentru că nu prea am văzut schimbări.

Eu sunt un om care vreau schimbări. Când spui ceva, trebuie să se și întâmple. Sunt convins că până la urmă, după un an de zile, Nicușor ne va explica de ce au plecat din primărie doar cei trei directori care s-au pensionat, iar restul sunt exact aceiași de pe vremea doamnei Firea”, a afirmat Rareș Bogdan, într-o ședință a PNL Sector 1, relatează romaniatv.net.