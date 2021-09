Rareș Bogdan îl ironizează pe fostul lider al formațiunii, Ludovic Orban

Hepta

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan îl ironizează la RFI pe fostul lider al formațiunii, Ludovic Orban, după ce acesta a spus că parteneriatul său cu Klaus Iohannis s-a încheiat: „Nu știam că au o legătură personală atât de puternică".

Ludovic Orban a declarat după ce a pierdut alegerile în fața lui Florin Cîțu, la Congresul PNL, că parteneriatul său cu Klaus Iohannis s-a încheiat.

Rareș Bogdan spune la RFI că fostul lider al partidului nu va fi sancționat: „L-a sancționat Partidul Național Liberal, noi nu mai avem ce sancțiuni să-i aplicăm domnului Orban. Îl lăsăm să-și revină. Îl asigur că-i vom așeza tabloul pe peretele din sediul central al PNL, alături de ceilalți, mă voi ocupa personal pentru a-i pune tabloul pe perete, alături de ceilalți președinți post-decembriști, dar în rest, domnia sa este un membru al Partidului Național Liberal și atât, din acest moment. Faptul că domnia sa consideră că nu mai are o relație, n-am știut că a avut o relație personală, noi știam că PNL are o relație instituțională cu președintele României și domnia sa, în calitate de președinte ales, are o relație cu președintele. Acum, dacă domnia sa personal consideră că a rupt orice legătură, nu știam că au o legătură personală atât de puternică".

Liberalul subliniază că PNL va continua parteneriatul cu președintele Klaus Iohannis: „Noi, vă asigur și sigur, președintele ales al partidului, Florin Cîțu, a afirmat extrem de clar că îi cere niște lămuriri, să știm și noi în ce calitate a spus asta. Am înțeles că a avut loc o discuție ieri, legată de acest aspect. Dacă vor continua aceste declarații la adresa președintelui României, noi vom veni și vom explica extrem de clar că noi continuăm parteneriatul cu domnia sa, care nu ne-a adus decât plusuri în relația aceasta, timp de șase ani și jumătate".