Romaşcanu: PSD se va concentra în campania electorală pe livrarea de mesaje proprii. Vom încerca să fim departe de conflicte

El a fost întrebat, după şedinţa Consiliului Politic Naţional, cum va decurge relaţia cu PNL pe durata campaniei electorale.



"A fost o discuţie la modul general în Consiliul Politic Naţional, concluzia fiind aceea că PSD va trebui să se concentreze pe livrarea mesajelor proprii, să transmitem ceea ce am făcut şi ceea ce vom face, vom avea în foarte scurt timp programul de guvernare pe care îl vom comunica şi vom încerca să fim departe de conflicte. Dar sigur că în măsura în care vom fi atacaţi, vom răspunde. Prioritatea principală din punct de vedere al comunicării va fi ce am făcut şi ceea ce vom face pentru România", a spus Romaşcanu la Palatul Parlamentului.



Coaliţia de guvernare, a adăugat el, funcţionează în continuare şi a dovedit că se poate ajunge la decizii comune.



"Eu cred că după această şedinţă a coaliţiei, care este un organism de conducere colectivă al acestei coaliţii, s-a dovedit că putem ajunge la decizii comune, cum este cea cu trecerea prin Parlament (a proiectului privind impozitarea pensiilor - n.r.). Au existat declaraţii publice cum că nu prea s-au întâlnit oamenii în coaliţie. Vă spun că de la începutul anului au fost cel puţin 15 întâlniri ale coaliţiei. Coaliţia de guvernare funcţionează în continuare. În ceea ce înseamnă campanie electorală şi poziţionarea fiecărui partid în parte, eu am spus de mai multe ori poate că e mai bine să fim mai cu grijă şi să nu ardem punţi. Acum există şi în cadrul PNL foarte multe mesaje pe care eu le cred de uz intern şi pe care le tratăm în consecinţă", a conchis acesta. AGERPRES