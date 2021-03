Scandal în Parlament: Dan Tănasă (AUR) l-a înjurat pe Ionuț Molteanu (USR)

Deputatul AUR Dan Tănasă l-a înjurat, miercuri, după votul pentru desființarea SIIJ, pe colegul său de la USR Ionuț Moșteanu, în timp ce Dan Barna și Stelian Ion susțineau declarații de presă: „Ești un zero barat, ești nimeni-n drum!”.

„Dacă te bag în (...) o să zici că am ceva cu tine personal. Tu, le lângă George Simion, ești un zero barat. Ești un securist, puți de la o poștă a securism și îți fac o mare favoare că te bag în seamă. Ești un zero barat, ești nimeni-n drum”, i-a spus Dan Tănasă lui Ionuț Moșteanu.

Dialogul a avut loc în holul sălii de plen a Camerei Deputaților, lângă locul unde Dan Barna și Ion Stelian susțineau declarații de presă după ce deputații au votat pentru desființarea SIIJ, scrie Mediafax.

Contrele au continuat și cu Dan Barna, deputatul AUR cerându-i să îl respecte, pentru că „nu ne-am ciocnit paharele, nu am băut la aceeași crâșmă”.

Deputații au votat, miercuri, proiectul de desființare a Secției pentru Investigarea Infracțiunilor în Justiție cu 171 de voturi „pentru” și 136 „contra”.