Scandal în PNL Brașov după o postare de violență domestică pe Facebook

"Îmi cer public scuze doamnei Flavia Boghiu pentru postarea de ieri, postare pe care am şi sters-o, tot ieri. De asemenea, îmi cer scuze tuturor doamnelor care au fost victime ale violentei de orice fel şi care au văzut postarea mea. Deşi poza nu îmi aparţine şi am scris în textul postării că este un pamflet, regret că fost interpretată greşit şi că am atins un subiect atât de sensibil, cu care foarte multe femei se confruntă. Întrucât subiectul a fost exploatat politic, am decis să demisionez din PNL, până la clarificarea acestei situaţii", a anunțat acesta, pe Facebook.



Primarul municipiului Braşov, Allen Coliban (USR), l-a acuzat, duminică, pe acesta că i-a adus ameninţări viceprimarului Flavia Boghiu, pe o rețea de socializare. Postarea includea şi o fotografie trucată, în care viceprimarul Flavia Boghiu avea un ochi învineţit.

"Vicepreşedintele tineretului liberal, Bogdan Pintilie, consideră că mi-ar sta bine bătută, cu un ochi vânăt. Dezvoltatorul imobiliar Garbis-Vincenţiu Kehaiyan, cel care vrea să construiască proiectul American Dream pe dealurile din Schei, ar vrea să mă vadă în scaun cu rotile, să se întâmple şi la Brasov ce s-a întâmplat la Mogoşoaia, unde o colegă consilier local a fost ameninţată şi agresată. (...) Niciunei femei nu ar trebui să îi fie frică pentru siguranţa ei, doar pentru că a deranjat interesele cuiva. Sunt sigură că astfel de cazuri se întâmplă în toată România. Cred că a venit momentul să nu mai tăcem şi să 'ne vedem de treabă', ci să dăm un mesaj clar tuturor femeilor care trec prin asta: Nu eşti singură! Iar celor cărora le lipseşte respectul faţă de femei şi frica de lege să le arătăm că asemenea comportamente sunt inacceptabile", a reacționat Flavia Boghiu.



Preşedintele USR, Dacian Cioloş, a transmis că "Banalizarea violenţei şi agresivitatea crescută din politica românească se vor traduce în curând în acte de agresiune".



Preşedintele PNL, Florin Cîţu, spune că nu va tolera nicio formă de instigare la violenţă şi a anunţat că organizaţia din Braşov se va ocupa de excluderea reprezentantului TNL.