Scandal URIAȘ. Vlad Voiculescu, acuzații că Guvernul Orban a trucat datele pandemiei

Lucian Alecu Vlad Voiculescu Vlad Voiculescu

Violeta Alexandru spune că afirmaţii politice de genul „nu am încredere în cifrele cazurilor de COVID-19“ nu doar că nu ajută, dar sporesc îngrijorarea. În replică, Vlad Voiculescu afirmă că înainte de alegerile parlamentare, din calculul incidenţei la 14 zile, au fost „pierdute“ vreo două zile.

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, și fostul ministru al Muncii, din Guvernul Ludovic Orban, Violeta Alexandru, se ceartă pe cifrele pandemiei, pe credibilitate și modul în care „s-au pierdut” zile pentru a se putea organiza alegeri.

„La ce tensiune e în București de câteva zile de când a crescut numărul cazurilor de Covid, contează mult câtă credibilitate are persoana care face declarații și, binențeles, ce declară. Oricum, în București se declară multe. Recunosc că selectez deja, ascult oamenii în care am încredere pentru că mă uit la experiența lor. Afirmații oficiale/politice gen – nu am încredere în cifre/cifrele sunt altele, s-ar putea să evolueze lucrurile așa sau invers (fără să se indice argumentele), eu o să fac cum vreau ca să arăt că pot - nu doar că nu ajută, dar sporesc îngrijorarea. Un oraș atât de îngrijorat este un oraș căruia îi scade randamentul. Spun asta pentru că răspund zilnic la telefon/mesaje, mai ales oamenilor fără funcții, oameni care nu au de ce să se ferească, ei îmi spun exact ceea ce simt. Sincer, este cel mai mare câștig al meu de când am decis să mă implic în viața politică”, scrie pe Facebook Violeta Alexandru.

Unul dintre comentariile postării lui Alexandru îi aparține actualului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, care spune că „felul inovativ în care a fost calculată incidența înainte de alegeri mi-a ridicat câteva semne de întrebare”.

„Dragă Violetă, avem nevoie să construim încredere și vom reuși doar dacă spunem mereu adevărul. Felul în care a fost calculată incidența înainte de alegeri mi-a ridicat câteva semne de întrebare. Din calcul au fost eliminate cifrele din focare - nicăieri în Europa nu s-a mai procedat așa. Din calculul incidenței la 14 zile au fost vreo două zile”, scrie Voiculescu.

El apreciază că acestea sunt „artificiile” de anul trecut pe care le-a descoperit „cu surprindere și mai mult decât atât” și că „ne furăm căciula singuri”.

„Până să vorbim despre cum comunicăm, ceea ce comunicăm ar trebui să fie cât mai aproape de adevăr. Contează, mai ales în situații de genul asta. Altfel de furăm singuri căciulă mințindu-ne frumos. Bănuiesc că nu știai despre de mai sus. Asta poate îți lămurește de ce am spus zilele trecute că ”, încheie ministrul Sănătății.

Sursa: Mediafax