Lucian Alecu

Moțiunea de cenzură anunțată de PSD provoacă deja frisoane în tabăra puterii, fiindcă guvernarea este măcinată de scandaluri zilnice, afirmă secretarul general al PSD, Paul Stănescu: „Vești fantastice din Parlament! Redresarea țării înseamnă Cîțu – acasă! ”

Social democratul susține că moțiunea de cenzură va avea o susținere publică importantă.

„Sondajele ne arată că românii au din ce în ce mai puțină încredere în acest guvern. România are nevoie de o altă guvernare, care să reflecte cu adevărat preferințele cetățenilor. Nu cred că există vreun motiv serios pentru ca Florin Cîțu să mai fie susținut în funcția de premier. Pentru ce l-ar mai vrea românii în continuare? Să-și bată joc în continuare de copii și pensionari? Să amâne la nesfârșit creșterea alocațiilor, a pensiilor, a salariilor? Să îngroape definitiv campania națională de vaccinare? Să ascundă morții din pandemie, furturile și interesele clientelei? Singurul obiectiv pe care Cîțu îl are acum este să-și cumpere președinția PNL cu banii din buget și din PNRR. Liberalii și useriștii nu au avut oricum dreptul moral să guverneze, trebuie opriți acum! Moțiunea de cenzură are potențialul de a scăpa țara de molima Dreptei abătute asupra României, cu voie de la Cotroceni. Vă imaginați cât de penibili au ajuns liberalii? Gașca lui Cîțu îl acuză pe Ludovic Orban, și nu pe nedrept, că a pierdut alegerile parlamentare. În tot acest timp, Cîțu încă mai este premier. Să nu excludem ca parlamentarii lui Orban să-i facă, totuși, o surpriză. Mai ales că veștile pe care le tot aduce acesta din economie, sunt efectiv fantastic de proaste: prețurile explodează, inflația scufundă puterea de cumpărare a românilor, încep disponibilizări masive la stat. De aceea, Cîțu trebuie trimis urgent acasă – acesta este primul pas pentru un adevărat Plan de Redresare a țării”, conchide social-democratulm pe pagina sa de socializare.