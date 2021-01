Trei tabere din PNL și Ludovic Orban

Cu un congres stabilit, la termen, pentru jumătatea acestui an, PNL stă pe un butoi cu pulbere, care poate arunca în aer nu doar stabilitatea politică, dar și guvernarea. Doi lideri importanți ai PNL, aflați în relații mai mult decât apropiate cu Palatul Cotroceni, îi cer capul lui Ludovic Orban, pe care îl acuză că este vinovat de pierderea alegerilor parlamentare. Mai mult, liderul liberal este considerat responsabil pentru pierderea celor mai bănoase ministere, pe care le-a cedat USR și UDMR, pentru a-și asigura funcția de președinte al Camerei Deputaților. Totuși, deși două din cele trei tabere care se confruntă pe tema Orban au același obiectiv principal, lucrurile par a se despărți cu privire la soluția ulterioară.

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, este cel care a dat tonul anti-Orban, declarând că actualului președinte al Camerei Deputaților „i s-a umflat capul”, în funcția de prim-ministru, că a condus discreționar partidul și guvernarea și că și-a asumat, dezastruos pentru PNL, negocierile pentru formarea coaliției de guvernare. Rareș Bogdan a declarat că Ludovic Orban trebuie să demisioneze de la conducerea partidului.

La rândul său, secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, cere plecarea lui Orban de la conducerea PNL, menținând aceleași acuze. Însă Sighiartău îi dă, din punctul său de vedere, șansa lui Ludovic Orban să rămână președinte al Camerei Deputaților.

Scorul de 25 la sută obținut de PNL în 6 decembrie, în condițiile în care, în ianuarie 2020, formațiunea era creditată la peste 40 de procente, reprezintă doar una dintre nemulțumirile din partid la adresa lui Orban. Pozițiile în funcții guvernamentale, portofoliile și necomunicarea cu partidul par a fi cele mai serioase motive pentru care lui Orban i se cere să plece.

Cine vine în loc

„Jurnalul” a identificat cel puțin trei tabere care se luptă, în aceste zile, în PNL. O tabără este cea condusă informal de Rareș Bogdan și care, potrivit unor surse, ar reprezenta agenda politică a președintelui Klaus Iohannis. Această tabără beneficiază de sprijinul mai multor factori de conducere de la vârful partidului, printre care Robert Sighiartău, Raluca Turcan, la care se alătură „greii” din Ardeal, cum ar fi Emil Boc, Ilie Bolojan și alții, însă aceștia din urmă ar forma, în realitate, o a doua tabără.

Jocul politic făcut, la acest moment, în partid este unul logic. Orban nu mai este premier, iar realitatea ultimilor ani arată că un președinte de partid care nu este și prim-ministru nu are control asupra Guvernului. În această logică, Florin Cîțu ar urma să fie aruncat în față, pentru a prelua și partidul. Pe de altă parte însă, primarii de orașe și municipii, conduși de Emil Boc, au intrat deja, în doar trei săptămâni, de două ori în conflict cu Guvernul Cîțu, fiind, în principal, extrem de nemulțumiți în legătură cu relația pe care o au cu cei de la USR-PLUS. Este foarte posibil ca aceștia să prefere o altă persoană la conducerea partidului, inclusiv a Guvernului, care să fie agreată și de Palatul Cotroceni.

Cei lăsați pe dinafară

A treia tabără identificată în PNL ar fi mai degrabă de partea lui Ludovic Orban. Iar această tabără ar fi formată din fostul ministru al Mediului Costel Alexe, din foști consilieri guvernamentali de anul trecut, ajunși, anul acesta, parlamentari, sau alți miniștri care nu s-au mai regăsit pe lista lui Cîțu.

O altă tabără, care stă în așteptare, este cea a celor lăsați de Orban pe dinafară. Reamintim aici pe deputatul Florin Roman, care nu mai este șef al grupului PNL din Camera Deputaților, pe Marian Petrache, care nu mai este șef al CJ Ilfov, pe Adriana Săftoiu, care nu a mai prins loc pe listele PNL pentru că aceste locuri au fost atribuite unor „traseiști” sau pe europarlamentarul Cristian Bușoi, un adversar mai vechi al lui Orban.

Rareș Bogdan: Trebuie să reformăm partidul

„Partidul a fost condus de un singur om, de Ludovic Orban. Dacă nu vreți să trăim anul 2024 cu un PSD de 38-40% și cu un AUR de 20-25% și dacă nu vreți să votați candidatul PSD la prezidențiale, ca să nu iasă AUR sau să votați candidatul AUR să nu iasă candidatul PSD, alegeți voi acum, pentru că nu va intra dreapta nici măcar în turul doi cu un candidat; trebuie să ne redefinim, să reformăm partidul” – Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte.

Sighiartău: Orban trebuie să plece

„Orban trebuie să plece. Spun asta pentru că PNL a pierdut alegerile general. Au fost mai multe greșeli în timpul guvernării Orban. În ultimul an, din păcate, partidul a fost condus discreționar de președintele partidului. Am spus că nu e cazul să deschidem acest subiect, pentru că aveam alegeri și din motive tactice am tăcut. E clar că trebuie să discutăm în interiorul partidului și să alegem la congres, care va avea loc în iunie sau în toamnă, o echipă care poate să aducă PNL pe primul loc” – Robert Sighiartău, secretar general.

Adriana Săftoiu cere eliminarea ipocriziei

„Acum listele sunt făcute, oamenii sunt în băncile lor, așa că reforma necesară nu înseamnă eliminarea unui singur om. Ci eliminarea, ceea ce nu cred, a unui fel ipocrit de a face politică. Să spui una și să faci alta… E o listă întreagă de principii de la care s-a abătut PNL cu ajutorul multor șefi din conducerea partidului. De exemplu, listele cu traseiști nu au fost validate doar de șeful cel mare al partidului, ci inclusiv de organizații. E rost de o reformă? Atunci, să începem, dar nu cu privirea doar la un om” – Adriana Săftoiu, fost deputat.

Acuzat că a predat portofolii esențiale către USR și că a pierdut alegerile, Ludovic Orban are zilele numărate la șefia partidului