Tribunalul Bucureşti a validat şi congresul din 2022, unde Tomac a fost ales preşedinte

„Astăzi putem spune cu mândrie că hărțuirea și încercările de a elimina PMP din politica românească au luat sfârșit. Acum câteva ore, Tribunalul Bucureşti a validat şi congresul din 2022, unde Eugen Tomac a fost ales preşedinte. Un proces de doi ani, care, în mod normal, trebuia să dureze maxim câteva luni, arată cât de brutală și mizerabilă a fost lupta împotriva noastră. Am fost hărțuiți şi am fost atacați de către PSD şi PNL prin intermediul lui Cristian Diaconescu, un om fără coloană vertebrală şi care nu a înţeles decât conceptul de loialitate faţă de propriile interese. Dar astăzi, adevărul a ieșit la iveală. Am dovedit că nu putem fi înfrânți și că nu ne vom lăsa niciodată vocea să fie tăiată sau înăbușită de cei care vor să ne vadă în genunchi”, potrivit unui comunicat de presă.

PMP transmite că „acest proces nu este doar o victorie pentru noi, ci și o lovitură dură pentru cei care au încercat să ne distrugă”.

„Este un avertisment că suntem mai hotărâți ca niciodată să ne apărăm valorile și să ne continuăm lupta pentru o politică curată și dreaptă, prin intermediul Dreptei Unite. Suntem conştienţi că atacurile mişeleşti vor continua, prin alte căi, în special prin intermediul Autorităţii Electorale Permanente (AEP). Cu două decizii ale instanțelor care validează voinţa internă a PMP, mergem mai departe, cu capul sus și cu inima plină de determinare. Această victorie ne întărește și ne mobilizează să continuăm să luptăm pentru România modernă”, se menționează în finalul comunicatului.

(sursa: Mediafax)