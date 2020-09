Umaniștii acuză Prefectura Prahova că a lăsat un oraș fără primar, în plină campanie electorală

Deputatul umanist Grațiela Gavrilescu acuză că, la începutul acestei săptămâni, prefectul de Prahova a emis, cu o grabă care nu îl caracterizează, un ordin prin care „constată încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de primar al domnului Marius Constantin Ioan - edilul orașului Băicoi”. Conform parlamentarului PPUSL, marea vină a primarului este aceea că a fost ales pe listele unui partid și candidează, la aceste alegeri, pentru un altul.



“Dacă acest ordin ar fi venit simultan cu cele pentru ale tuturor celorlalți primari aflați în aceeași situație, poate că l-aș fi suspectat doar de lipsă de viziune și de pragmatism. Dar, ce să vezi?, mandatele primarilor care au trecut la PNL și candidează pentru un nou mandat din partea acestui partid NU au încetat. Deci, domnul prefect, reprezentantul guvernului PNL în teritoriu, aplică legea discriminatoriu și abuziv, în interesul partidului care l-a înscăunat, încercând, mișelește, să micșoreze șansele reale de a fi realeși candidații altor partide, care au făcut performanță ca edili, așa cum este și cazul lui Marius Constantin”, arată Grațiela Gavrilescu.



“Liberalii nu au făcut nimic pentru Băicoi”

Umaniștii subliniază că, înaintea lui Marius Constantin, PNL a deținut puterea vreme de șase mandate în cadrul Primăriei Băicoi. “Și n-a fost în stare de nimic! Marius are la activ doar trei ani. Și diferența se vede. Abuzul prefectului este dublat și de incompetență: de dragul câtorva procente în plus, pe care, la Băicoi, cu siguranță PNL nici n-o să le vadă!, trimisul lui Orban pe pământ prahovean pune în pericol aplicarea măsurilor de prevenire a răspândirii COV-19 într-o comunitate numeroasă, puțin înaintea începerii anului școlar și a desfășurării alegerilor”, mai arată Gavrilescu.

Potrivit acesteia, prefectul, “al cărui nume 99,9% dintre prahoveni nici măcar nu i l-au auzit, ca școlarii din Băicoi să fie în siguranță și să își poată vedea de educație? Sau de spitalul din localitate, pe care voia, deunăzi, să-l declare, cu japca, COVID-19”.

Parlamentarul PPUSL adaugă că, “de drept, aceste alegeri trebuiau să aibă loc în iunie. Dacă din iunie și până ieri n-a murit nimeni la Băicoi (cu excepția PNL, de invidie!) că Marius Constantin nu va mai candida din partea vechiului partid, ci din cea a PPU (social-liberal), crede, cumva, cineva, s-ar muri, din acest << motiv >>, în următoarele două-trei săptămâni? Dar dacă, Doamne-ferește, suspendarea primarului ar putea avea consecințe asupra stării de sănătate a locuitorilor? Răspunde domnul prefect? Și dacă da, cum?”.

Primarul de Băicoi a atacat acest ordin al prefectului în contencios administrativ.





Grațiela Gavrilescu: “Nu pot abuza liberalii cât pot vota băicoienii”