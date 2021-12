Un senator PSD îl atacă pe Cîțu: Nu are dreptul să vorbească despre investiții, are frustrări!

Lucian Alecu Florin Cîțu Florin Cîțu

Un senator PSD îi cere lui Florin Cîțu să nu vorbească despre investițiile incluse în buget. Mai bine să tacă, are frustrări personale, a spus Daniel Zamfir la RFI.

Senatorul PSD îi cere președintelui PNL să nu vorbească despre bugetul aprobat chiar de premierul liberal Nicolae Ciucă.

„Domnul Cîțu nu are dreptul să vorbească în momentul ăsta despre investiții. Eu l-am auzit pe primul-ministru, care este domnul Ciucă și care este de la PNL, vorbind despre acest buget. De asemenea, am văzut, practic, toți vicepreședinții PNL care sunt miniștri vorbind în termeni corecți despre acest buget. Singurul care este nemulțumit de acest buget este domnul Cîțu. Acuma, sigur, domnul Cîțu are frustrările personale și în această cheie interpretez declarațiile domniei sale, pentru că altfel cifrele îi sunt net defavorabile atitudinii domnului Cîțu. În acest buget sunt prevăzuți 6,71% din PIB, asta înseamnă aproape 90 de miliarde de lei, care vor fi investiți în acest an și vorbim despre investiții reale”, a spus senatorul social-democrat.

Zamfir mai spune că Florin Cîțu nu are de ce să fie nemulțumit deoarece bugetul de investiții este mai mare decât cel propus de fostul guvern liberal.

„Domnul Cîțu a prevăzut în anul 2021 un buget de 55,9 miliarde, ăștia sunt banii pe care a reușit să-i investească. Așadar, este o creștere cu mai bine de 20% a bugetului pe care chiar domnul Cîțu ca prim-ministru l-a prevăzut (...). Domnul Cîțu mai bine să tacă”, a declarat senatorul Daniel Zamfir.

Președintele PNL, Florin Cîțu, a anunțat luni seara că liberalii din conducerea partidului vor decide dacă sprijină în Parlament varianta de buget propusă de premierul Nicolae Ciucă. Cîțu i-a solicitat prim-ministrului explicații și s-a declarat nemulțumit de micșorarea cu 3,4 miliarde de lei a sumei pentru investiții.

(sursa: Mediafax)