Românii s-au înghesuit să-și aleagă viitorul președinte. Prezență la urne mai mare decât se aștepta. Prezidențiale 2024: 15.000 de voturi pe minut

În diaspora s-a votat foarte slab în prima parte a zilei, dar a crescut numărul alegătorilor în ultimele ore, până la închiderea urnelor. Incidente grave nu s-au înregistrat, cu mici excepții care au fost imediat sancționate de MAI, însă au fost date foarte multe amenzi pentru „continuarea propagandei electorale”, inclusiv pentru postări pe Facebook, începând de sâmbătă. Chiar și ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a primit amendă pentru postarea unei fotografii cu familia candidatului PNL, Nicolae Ciucă. Cei mai afectați au fost membrii USR care s-au plâns că sunt „vânați”, după ce au încălcat legea electorală, postând îndemnuri la vot pentru candidata lor sâmbătă și duminică.

În cursul zilei de ieri, procentele care arătau prezența românilor la secțiile de votare se modificau în fiecare minut, iar în București și în marile orașe s-a stat la coadă pentru a se pune ștampila pe candidatul preferat. La ora 11.23 votase 13,21% din electorat, la 11:33 procentul era 13,98%, cu 1.525.578 de voturi în orașe și 992.226 în mediul rural, iar la 11:34 procentul crescuse la 14,15%, cu 1.544.199 de voturi în urban și 1.004.786 în rural.

La ora 11:42 procentul crescuse la 14,85%, cu 1.619.553 de voturi în urban și 1.056.203 în rural, iar după 3 minute era o prezență la vot de 15,12%, cu 47.417 mai mulți. De asemenea, la ora 12:00 votase 16,38% din electorat, cu un total de 1.783.146 în urban și 1.167.262 în rural, iar după 7 minute, procentul crescuse la 17,3%, cu 1.862.279 de voturi în urban și 1.222.622 în rural.

Procentul de 20% se depășise după ora 12.30, iar la ora 13:00 se ajunsese la 22%.

Peste 32% dintre românii cu drept, adică 5,8 milioane de votanți, puseseră deja ștampila pe candidatul preferat până la ora 15.00, 498.000 fiind din diaspora, iar după încă 15 minute, totalul votanților depășise 6 milioane – cu peste 100.000 mai multe decât la scrutinul din anul 2019. Cu 10 minute înainte de ora 17:00 votaseră deja peste 7 milioane de români, iar numărul alegătorilor din urban era cu un milion mai mare decât al celor din rural.

Calculele vitezei votului arată circa 15.000 de voturi pe minut, în prima jumătate a zilei. Prezența la vot a fost cu mult diferită față de așteptările candidaților sau ale specialiștilor, cu un număr mare de tineri care au mers să voteze, de la primele ore, o prezență foarte mare în mediul urban și slabă în diaspora, în prima parte a zilei. Diaspora și-a revenit, însă, după ora 15:00, când prezența la vot a crescut cu 12 procente peste nivelul de la scrutinul din 2019.

Sondajele din teren au contrazis toate predicțiile

Sondajele efectuate în prima parte a zilei arătau de la început un scor foarte strâns între pozițiile 2,3 și 4 din topul voturilor, situația schimbându-se de la o oră la alta, altfel decât arătau sondajele din ultimele săptămâni, iar un studiu realizat de Antena3 arăta că un segment destul de mare din totalul celor care au mers la vot și-a schimbat preferințele în ultimele două săptămâni sau chiar în fața buletinului de vot. 31% dintre respondenți au declarat că și-au schimbat preferințele în ultima săptămână, ceea ce arată că segmentul de indeciși a fost extrem de mare.

Sondajul Antena3 a mai arătat un lucru interesant: 29% din totalul celor care au răspuns la întrebări în prima jumătate a zilei au declarat că au optat pentru un candidat independent, în prima parte a zilei de vot. Conform analizei vitezei votului, la ora 15:30 se preconiza că prezența la urne va ajunge la 55% până la ora 21:00. Din același sondaj realizat în exclusivitate de Antena 3 reiese și faptul că tinerii au ieșit masiv la vot în ultima parte a zilei de ieri, după ora 17:00, iar majoritatea se informează de pe internet, mai ales TikTok, spre deosebire de votanții cu vârsta de peste 45 de ani care se informează în mare măsură de la televizor.

După ora 16:00 a scăzut ponderea urbanului la vot și a crescut cea a ruralului. În continuare s-a păstrat un scor foarte strâns între candidații de pe primele 4 poziții, ceea ce s-a comentat de către specialiști ca fiind exprimarea unui vot emoțional, de sancțiune.

Incidente, amenzi și dosare penale

Ministerul Afacerilor Interne a prezentat un prim bilanț al amenzilor la începutul zilei de vot. În cursul zilei de sâmbătă s-au dat 43 de amenzi, în valoare de 70.000 de lei, pentru „continuarea propagandei electorale”, la care s-au adăugat 110 avertismente pentru încălcarea legii electorale. În prima jumătate a zilei de vot, ieri, s-au mai dat 34 de sancțiuni, dintre care 7 amenzi în valoare de 11.700 de lei și 27 de avertismente.

Începând de sâmbătă seara, membrii USR au început să se plângă de „hărțuire” din partea polițiștilor, pentru continuarea campaniei electorale. Mai mulți simpatizanți USR din țară – în special Timișoara, Brașov și Piatra-Neamț – s-au plâns că au fost somați de polițiști să șteargă postări de pe rețelele de socializare în care își exprimau opțiunea de vot sau distribuiseră postări ale partidului.

La Brașov, mama unui simpatizant USR a fost sunată de un polițist care i-a spus să-i transmită fiului ei să șteargă postări de pe TikTok, pentru a nu risca o amendă de 4.500 de lei. La Timișoara, însuși primarul Dominic Fritz a prezentat cazul unei femei dintr-o comună din județ care s-a ales cu avertisment pentru că a distribuit o fotografie de promovare a Elenei Lasconi. Pentru aceeași încălcare a legii electorale, chiar ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a fost la un pas de a primi amendă.

Alina Gorghiu a fost acuzată că a încălcat legea electorală pentru că a postat pe Facebook, sâmbătă, fotografii cu Nicolae Ciucă și familia lui, cu mesajul „Familia e totul pentru el! Iubește pacea pentru că știe ce înseamnă războiul”. Ministrul Justiției a scăpat de amendă invocând, în contestație, lipsa de competență a Biroului Electoral Județean Argeș de a impune sancțiunea. Biroul Electoral Central (BEC) a anulat, ieri după ora 15:00, decizia de sâmbătă a BEJ Argeș potrivit căreia Alina Gorghiu a făcut propagandă electorală pentru Nicolae Ciucă, admițând că BEJ „nu avea în competență soluționarea acestei spețe”, conform unui comunicat de presă al PNL.

La capitolul incidente, Diana Șoșoacă s-a făcut din nou remarcată, printr-o filmare ilegală în cabina de vot și printr-o amenințare cu bătaia, la adresa unui „boșorog nenorocit” - așa cum l-a numit europarlamentara României pe bărbatul pe care l-a agresat. I s-a alăturat, la capitolul infracțiuni, și deputatul neafiliat Ciprian Ciubuc. Poliția face cercetări în cazul acestuia, după ce s-a filmat în cabina de vot, a desenat un chenar și a „votat-o” pe Diana Șoșoacă.

MAI a raportat 80 de incidente electorale în primele 8 ore de vot, dintre care doar 43 au fost confirmate. Au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale, în valoare de aproape 12.000 de lei și au fost întocmite 8 dosare penale.

Declarațiile candidaților, la secțiile de votare

Primii candidați care au ajuns la vot, după deschiderea urnelor, au fost Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. „Am votat pentru o Românie puternică economic, o Românie cu o voce puternică în lume. Am votat pentru o Românie în care românii să aibă un trai decent şi, nu în ultimul rând, am votat pentru o Românie al cărei preşedinte să muncească pentru ţară şi pentru poporul său”, a declarat Ciolacu, după ce şi-a exercitat dreptul la vot.

„Am votat pentru prosperitate, securitate și democrație. Îmi pun speranța că votul util merge către acel candidat care are onestitatea, decența și pregătirea necesară să poată gestioneze ceea ce tine de responsabilitățile acestei funcții. Am votat util pentru acel candidat care poate să să reprezinte aceste valori ale democrației românești”, a declarat și Nicolae Ciucă, după vot.

Președintele în funcție, Klaus Iohannis, a votat duminică în București atât pentru alegerile prezidențiale, cât și pentru referendumul din Capitală, dar nu a dorit să facă declarații de presă la ieșirea de la Liceul Jean Monnet.

Fostul președinte, Traian Băsescu, a făcut spectacol în secția de votare. A explicat că „fuga în Congo” pe care o anunțase pe Facebook, a fost doar o glumă. Sâmbătă, Traian Băsescu îi transmite un mesaj liderului PNL, spunându-i că depinde de români dacă duminică vor gira prin votul lor „întoarcerea epocii Năstase, prin continuarea guvernării Nicu şi Marcel”.

Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale, a declarat că votul de ieri va influența viitorul României pentru multe decenii. „Nu alegem doar un președinte, alegem o direcție pentru țară. Avem de ales între corupție și extremism, între competență și patriotism. Celor care încă nu s-au decis dacă sau cu cine să voteze, sper că noaptea le-a fost un sfetnic bun. E nevoie de participare cetățenească masivă pentru a putea să ne alegem viitorul. Un mesaj de încurajare pentru diaspora românească din Europa, din America de Nord – îi așteptăm în număr mare la vot și, de asemenea, pentru masiva diasporă basarabeană. Noi am mai trecut prin acest exercițiu. Rugămintea mea este să alegeți cei mai competenți oameni de pe listă”, a declarat Mircea Geoană.

Candidatul independent Călin Georgescu a declarat că a votat pentru „cei nedreptăţiţi, pentru cei umiliţi”. „N-am votat pentru mine, am votat pentru cei nedreptățiți, pentru cei umiliți, pentru cei care simt că nu contează în această lume și tocmai ei contează”, a declarat Călin Georgescu.

Președinta USR, Elena Lasconi, candidată la alegerile prezidențiale a votat la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” din Capitală. „Am votat cu încrederea că astăzi nimeni nu o să își facă bagajul să plece în altă țară. O țară în care să ai parte de o școală bună pentru copilul tău, de un spital în care să fii tratat. Am votat cu încrederea că 1116 români nu au murit degeaba în 1989 și că putem să continuăm ce am început atunci. Am votat cu încredere că vom avea o Românie pentru toți, nu doar pentru unii. Simt că astăzi putem face o schimbare majoră pentru România”, a declarat Elena Lasconi.

Candidatul UDMR la prezidențiale, Kelemen Hunor, a votat la secție din localitatea Cârța, județul Harghita. „Am votat vocea rațiunii, vă îndemn să mergeți la vot. Astăzi e primul tur al alegerilor prezidențiale și sper că vom avea un președinte care va fi mult mai atent la tot ceea ce dorește societatea românească. Președinte care este de partea oamenilor, care asigură securitatea, aș putea să spun președinte protector, care are capacitatea de a asigura securitatea pentru fiecare om, va reda speranța pentru fiecare familie și se va ocupa în primul rând de problemele legate de declinul demografic”, a declarat Kelemen Hunor la ieșirea de la urne.

Candidata independentă Ana Birchall a declarat că a votat „cu încrederea că ne facem bine”. „Pentru prima dată în 35 de ani, România merită și are șansa să fi scoasă din ghearele corupției organizate, a politicii furtului, a incompetenței, a mediocrității și a imposturii”, a mai spus Ana Birchall.

Candidatul AUR, George Simion, a votat vineri, la Consulatul General al României la Roma, Italia. Duminică, împreună cu soția. „Vrem să facem un îndemn la toți să meargă la vot în această duminică frumoasă. Avem toate motivele să fim optimiști, să ne gândim la viitor, să ne gândim la viitorul copiilor noștri, să ne gândim că putem avea o țară cum trebuie. Cu rădăcini adânci, cu rădăcini insuflate de părinții și bunicii noștri, gândindu-ne la strămoșii noștri e timpul să mai schimbăm un pic cursul spre care ne îndreptăm”, a declarat, ieri, George Simion.

Candidatul independent Cristian Diaconescu declară că a votat pentru o „Românie respectată”. „Este un moment crucial, pe care îl vom trece ca ţară, ca familii şi ca cetăţeni. Fac acest apel pentru o atitudine civică cât se poate de aplicată, este un moment de răscruce, va fi o perioadă extrem de complicată, avem nevoie de oameni profesionişti care să ne reprezinte. Şi un ultim cuvânt: tot respectul pentru ceilalţi candidaţi, pentru că şi-au asumat un astfel de demers, care este extrem de important”, a precizat Diaconescu, după ce a votat, duminică, la Colegiul Naţional „Cantemir Vodă”.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, s-a prezentat la urne după ora 09:30 la o școală din București. „Am votat pentru alegerile naționale, am votat cum votez de 35 de ani, pentru democrație și pentru o direcție occidentală a României. Am votat pentru referendumul local, pentru ca Bucureștiul să devină un oraș ordonat, guvernabil, administrabil, cu alocare a banilor acolo unde trebuie și, mai ales, din nou, cum votez întotdeauna, împotriva mafiei imobiliare”, a declarat Nicușor Dan.

