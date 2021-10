UPDATE Demisii în Parlament: Mai mulți deputați PNL și-au anunțat retragerea

UPDATE Deputatul PNL Vrancea, Ion Ștefan, anunță că demisionează din Grupul parlamentar al PNL: „Nu mi-a fost nicicând mai greu să fac un anunț ca cel pe care îl fac acum. Criza guvernamentală a fost creată artificial din ambiții prostești”.

„Astăzi, 27 octombrie, am ales să demisionez din Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal, urmând a activa în calitate de deputat neafiliat. Membrilor PNL Vrancea, familiei politice alături de care am obținut cele mai frumoase rezultate în cariera politică îi spun clar: nu plec din PNL, rămân colegul dumneavoastră. Am însă o obligație morală față de cetățenii care m-au creditat cu votul lor, vrâncenii care au avut încredere în mine și în PNL și față de care mi-am luat o serie de angajamente în campaniile electorale. Îmi doresc ca această despărțire să fie una temporară, însă nu pot accepta ceea ce s-a întâmplat cu PNL din vară și până acum. Acțiunile unui grup au afectat întreaga Românie, o țară lăsată pradă pandemiei, nepregătită de venirea iernii și cu o posibilă criză economică la orizont.

Ne-am văzut spulberată munca de ani de zile, aici în Vrancea, dar și în întreaga țară. PNL a fost făcut praf de ambițiile nerealiste ale unor colegi, la îndemnul președintelui. Am promis oamenilor că vom guverna România prin politici liberale, de dreapta, cel puțin 8 ani, iar acum, la nici un an de guvernare, coaliția cu USR este distrusă, pentru a se căuta sprijin la adversarii politici pesediști. Criza guvernamentală a fost creată artificial din ambiții prostești, uitându-se că noi suntem în Parlament, în Guvern sau chiar la Cotroceni trimiși de români, prin vot, nu pentru că am fi beneficiarii unor drepturi speciale. Oare cum se simte acum președintele statului, Klaus Iohannis, când românii care au stat la cozi imense la vot, îndurând frig și ploaie, străbătând sute de km, se dezic de domnia sa? Garantul democrației a pus umărul la criza din Guvernul României și la cea din PNL”, spune deputatul.

Ion Ștefan adaugă că nu va accepta niciodată să fie partener politic cu „ciuma roșie”.

„Mă dezic de tot balamucul politic creat de unii și alții care au dovedit prin acțiunile lor că își bat joc de cetățeni, de o țară și pun în pericol implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Am crezut în PNL și cred, în continuare, în capacitatea colegilor mei de a realiza că suntem pe marginea prăpastiei. Îmi doresc ca lor să le revină gândul cel bun, acum, în al 12-lea ceas și să spună stop distrugerii unei echipe de la care oamenii avea așteptări imense”, conchide parlamentarul.

Anterior, senatorul PNL Ovidiu Florean și deputatul PNL Alexandru Kocsis au anunțat că părăsesc grupul parlamentar PNL. Cei doi sunt apropiați ai lui Ludovic Orban, care a făcut marți același anunț.

ȘTIRE INIȚIALĂ Senatorul PNL Ovidiu Florean și deputatul PNL Alexandru Kocsis au anunțat miercuri, în plenul Parlamentului, că părăsesc grupul parlamentar PNL. Cei doi sunt apropiați ai lui Ludovic Orban, care și-a anunțat, ieri, demisia.

„Am demisionat din grupul parlamentar PNL de la Senat datorită faptului că nu pot rezona cu foștii colegi din "echipa demolatoare" care din obediență față de președintele Iohannis au distrus țara, coaliția, guvernul, și Partidul Național Liberal. Pentru reprezentarea pe viitor a intereselor dumneavostră, voi rămâne senator neafiliat”, a scris pe Facebook Ovidiu Florean, care rămâne senator neafiliat.

„Din păcate, noua conducere a PNL i-a trădat pe românii care ne-au acordat încrederea și ne-au votat. Astăzi, promisiunea PNL de a dezvolta România a fost transformată într-o glumă proastă de echipa lui Florin Cîțu. Coaliția de dreapta a fost ruptă, după ce Florin Cîțu a încălcat protocolul de funcționare cu bună știință. Suntem pe primul loc în Europa la numărul de morți raportat la numărul de locuitori, cresc prețurile la energie, benzină, alimente sau materiale de construcție. Și, din cauza orgoliilor politice ale unor copii bătrâni, tot nu avem un guvern cu puteri depline care să se lupte cu aceste probleme....Ceea ce era înainte o mândrie, să faci parte din marele Partid Național Liberal, a ajuns să fie astăzi un stigmat rușinos. Si toată această decadență s-a petrecut în numai câteva luni....Încă mai sper că această conducere ineptă va fi debarcată și că PNL va asculta, măcar în ultimul ceas, nemulțumirile oamenilor și va renunța să mai execute orbește comenzile de la Cotroceni”, a scris și Alexandru Kocsis.

Ludovic Orban a anunțat marți, în plenul Camerei Deputaților, că se retrage din grupul parlamentar al PNL. El a spus că își va continua activitatea ca parlamentar neafiliat. În discursul său, Orban l-a atacat pe „chiriașul de la Cotroceni”. „Numai lobotomizat as putea să stau complice la acest atentat asupra interesului național”, a spus Orban, care l-a atacat pe președintele Klaus Iohannis, chiar dacă nu i-a pomenit numele. „PNL trebuie să se întoarcă cu fața la cetățean și cu spatele la chiriașul de la Cotroceni...Am construit o coaliție, dar acum nu mai avem nimic. Cel care trebuie să stea la cârmă pescuiește acum sau a fugit la ski. Raman acelasi om si nu pot sa accept ca un partid să își bată joc de istoria sa, de înaintașii sai, să refuze să continue acest proiect de a dezvolta România”, a spus Orban.