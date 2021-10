UPDATE Ludovic Orban a demisionat de la conducerea Camerei Deputaților. Cine preia atribuțiile

Foto Lucian Alecu Ludovic Orban Ludovic Orban

Nimeni nu are atribuții de președinte al Camerei Deputaților, spune Ludovic Orban. El reamintește că a dat posibilitatea PNL să pregătească, prin negocieri, momentul când postul rămâne lber, astfel încât să existe posibilitatea ca un reprezentant al coaliției de centru-dreapta să fie ales în această funcție.

„Nimeni. Eu mi-am dat demisia începând de astăzi. E adevărat că este necesară adoptarea hotărârii de către plen a vacantării poziției”, a spus Ludovic Orban, întrebat cine are atribuții de președinte, după demisia sa.

El reamintește de ce nu a demisionat imediat după congresul PNL.

„Eu nu mi-am dat demisia luni, după Congres, dintr-un singur motiv - să nu cumva să ajungă în fruntea Camerei Deputaților un reprezentant PSD. A lăsat demisia mea la dispoziția conducerii PNL și le-am lăsat 15 zile să pregătească, prin negocieri, momentul vacantării, astfel încât să existe posibilitatea ca un reprezentant al coaliției de centru-dreapta să fie ales președinte al Camerei Deputaților. Altfel, cu un președinte din partea PSD, va fi foarte-foarte greu să fie adoptate legi liberale, cu amprentă reformistă”, conchide Orban.

UPDATE1 Ludovic Orban a anunțat, miercuri, că și-a scris demisia și a înaintat-o către Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

Spune că a anunțat demisia pentru că nu poate gira această funcție, considerând că nu nu mai are legitimitate. El vorbește despre „gruparea demolatoare” condusă de Cîțu și Iohannis.

Ludovic Orban a spus că a anunțat încă din timpul campaniei interne că în cazul în care nu va fi ales președinte PNL își va prezenta demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. El a spus că și-a scris demisia, a înaintat-o Biroului Permament al Camerei Deputaților și secretarul general al Camerei.

„Demisionez din mai multe motive. În primul rând pentru faptul că am anunțat această demisie ca urmare a faptului că eu consider că pentru a putea gira astfel de funcții în statul român, dacă ești om de stat, nu poți să girezi astfel de funcții decât dacă beneficiezi de legitimitate, iar legitimitatea este conferită de votul cetățenilor care este acordat către formațiunile politice care se rpezintă în alegeri. Atâta timp cât eu astăzi nu mai sunt președinte PNL, consider că nu mai pot exercita această funcție”, a spus Orban.

Acesta adaugă că motivul principal al demisiei constă în faptul că nu mai poate fi părtaș cu decizii luate de o conducere instalată „cu forța” în fruntea PNL, „decizii care nu mai au nicio legătură cu angajamentele luate de PNL în campania electorală pentru alegerile parlamentare”.

„Am promis românilor 4 ani de stabilitate, 4 ani de pace politică, 4 ani de guvernare de centru-dreapta, 4 ani în care să investim, să construim, să asigurăm creștere economică, să asigurăm creșterea veniturilor cetățenilor români, să asigurăm creșterea calității serviciilor publice furnizate către români, să asigurăm un salt în calitatea vieții românilor care să permită ca România să ajungă cât mai repede să depășească nivelul mediu de venit de la nivel european”, a mai spus Orban.

ȘTIRE INIȚALĂ Ludovic Orban a anunțat că miercuri, la ora 12.00, demisionează de la președinția Camerei Deputaților. El apreciază că desemnarea lui Dacian Cioloș pentru a forma un nou guvern este „o cacealma”, care are ca efect prelungirea crizei guvernamentale.

”Criza politică trebuie să înceteze imediat, avem nevoie de un guvern stabil. Însă este evident că desemnarea lui Cioloș nu ține cont de principiile loialității constituționale. Președintele și-a îndeplinit formal obiectivul de a numi un premier. Sunt sigur că președintele este convins că Dacian Cioloș nu are nicio șansă”, a declarat Orban.

„Din păcate, decizia președintelui este mai degrabă o cacialma, care nu numai că nu are ca obiectiv soluționarea crizei, ci are ca efect prelungirea crizei politice și guvernamentale. Este evident că în ciuda bunelor intenții ale USR și ale lui Dacian Cioloș, desemnarea nu ține cont de principiul loialității constituționale și nu ține cont de faptul că desemnarea trebuie să se facă în persoana unui premier care să aibă cu adevărat șansa de a obține o majoritate parlamentară”, spune Ludovic Orban.

El apreciază că nici PNL, nici alte formațiuni parlamentare nu vor susține învestirea unui guvern Cioloș și pledează pentru refacerea coaliției PNL-USR-UDMR.

„Nici USR, nici UDMR și nici grupul minorităților nu au contestat dreptul PNL de a desemna persoana premierului în această coaliție. Cei care au luat decizia de a un desemna premier sunt cei din gașca demolatoare, care l-au impus pe Cîțu la conducerea PNL, care se cramponează de persoana lui Cîțu, neînțelegând faptul că Florin Cîțu nu mai are nicio șansă dacă va fi desemnat. Decizia de desemnare a lui Dacian Cioloș va adânci ruptura între USR și PNL, pentru că pot să spun cu certitudine că actuala conducere a PNL nu va sprijini învestirea guverului Cioloș. Sunt convins că intenția ascunsă care stă în spatele acestei desemnări (...), în spatele acestei cacialmale, a acestei decizii cinice se ascunde dorința ca la a doua desemnare să fie desemnat Florin Cîțu”, adaugă Orban.

El precizează că demisionează din funcția de președinte al Camerei Deputaților miercuri, la ora 12.00.

Klaus Iohannis a anunțat, după consultările cu liderii partidelor parlamentare, că l-a desemnat pe Dacian Cioloș să formeze un nou guvern.

„Formațiunile politice au venit cu diferite abordări, cu diferite propuneri, așa cum reprezentanții acestor formațiuni le-au prezentat și opiniei publice. Din toate aceste propuneri, eu am reținut una, pe care o voi și pune în practică, și anume am decis să desemnez pentru poziția de candidat la funcția de Prim-ministru pe domnul Dacian Cioloș”, a spus Klaus Iohannis după consultările de la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor parlamentare.

Mediafax