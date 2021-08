UPDATE Ludovic Orban nu a știut de condamnarea în SUA a premierului

Ludovic Orban nu știa despre condamnarea în SUA a contracandidatului său la președinția PNL, Florin Cîțu și nici nu vrea ca acest lucru să devină subiect în campania internă din PNL, au declarat surse apropiate liderului liberal.

„Ludovic nu a deținut informații despre episodul referitor la condamnarea lui Florin Cîțu în SUA. Actualul premier nu i-a comunicat nimic despre acele evenimente, nici la momentul desemnării ca ministru al Finanțelor, nici la momentul desemnării și susținerii ca prim-ministru. Președintele PNL nu dorește ca acest episod să devină subiect în campania internă din PNL”, potrivit surselor citate.

Premierul Florin Cîțu a admis că, în urmă cu 20 de ani a fost închis timp de două zile în SUA pentru că a condus sub influența alcoolului: „Am făcut o greșeală acum 20 de ani. Interesant că apare acum informația”.

„Mi se pare o dovadă de onestitate, o dovadă de asumare și demonstrează că premierul este un om de calitate”, spune senatorul Daniel Fenechiu, susținător al premierului în cursa pentru președinția PNL.

Mediafax

ȘTIRE INIȚALĂ Premierul Florin Cîțu recunoaște că a fost prins de poliție conducând sub influența alcoolului în timpul studenției în Statele Unite.

”A fost vorba de conducerea sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. A trebuit să-mi vând mașina atunci. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. Nu este un lucru cu care să te mândrești dar asta a fost. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informație. Apare acum, în competiția internă din PNL”, a afirmat acesta.

Un document datat din luna martie 2000, și publicat pe flux.24.ro, arată că Florin Vasile Cîțu a fost închis timp de două zile în SUA pentru conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor, legislația americană nefăcând distincție între acestea. Curtea de Justiție din Iowa a dispus reținerea sa și plata unei amenzi de 1.000 de dolari. În fața instanței, Florin Cîțu și-a recunoscut fapta.