USR nu o suspendă pe Clotilde Armand

Președintele USR, Cătălin Drulă, spune într-un interviu la RFI că are ”semne mari de întrebare legate de cum acționează ANI”.

În opinia sa, Agenția Națională de Integritate ar trebui să lămurească ce este cu averea care nu poate fi explicată a ministrului Sănătății, Alexandru Rafila. Reacția liderului USR vine în contextul în care ANI o acuză pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, de conflict de interese.

Cătălin Drulă comentează acest caz: ”Colega mea, Clotilde Armand, a explicat amănunțit acest caz ieri, a explicat că a avut toate avizele de la toate instituțiile. Pentru mine, sunt niște semne mari de întrebare legate de cum acționează această instituție, ANI. Din păcate, aceste instituții, care nu sunt instituții judiciare, mă refer la ANI, mă refer de exemplu la DLAF și știm o altă hărțuire a unui coleg de-al meu din partid, a domnului Dan Barna, de care nu s-a ales nimic și în spatele căreia nu era nimic, dar care i-a murdărit numele, eu cred că ANI n-ar trebui să se uite acolo la 3.000 de lei pe lună, pentru cinci luni, într-un proiect, care sunt în zona acestui spor, pe care îl au toți primarii și cei de la PNL și cei de la PSD, de lucru cu fonduri europene, ci ar trebui să se uite la multele milioane de lei inexplicabile. Poate ne explică ce este cu averea care nu poate fi explicată a domnului Rafila, prin faptul că a lucrat tot timpul la stat. Este o instituție asupra activității căreia eu am foarte mari semne de întrebare, inclusiv felul în care a acționat în acest caz, dar până la urmă, Clotilde Armand a explicat aceste lucruri, s-a pus la dispoziția oricui și eu am încredere că se vor clarifica aceste lucruri până la capăt”.

Întrebat dacă o suspendă din partid, răspunsul a fost „Nu”.

Reporter: Nu ar trebui s-o faceți?

Cătălin Drulă: Nu, nu este în nici un fel o situație de natură judiciară, nu are un dosar în care să fie pusă sub urmărire penală sau trimisă în judecată. Este o acțiune... ANI a dat-o în bară cu foarte multe din aceste acțiuni, cred că putem face o istorie despre constatări ANI, care apoi au fost desființate de justiție. Mă rog, cea mai celebră este la președintele Iohannis în campania electorală din 2014 și apropo, pentru ceva similar, se numise într-un Consiliu de Administrație, dacă nu mă înșel, la Compania de Apă, fiind primar la Sibiu. Între timp, s-a lămurit prin lege că astfel de situații sunt compatibile și în cazul dumnealui are o decizie definitivă de la Înalta Curte pe această speță, s-a introdus și în lege și este acolo un articol care permite primarilor să fie manageri de proiecte. De altfel, chiar în ghidurile de la programul respectiv este o întrebare care explică ce trebuie să facă primarul ca manager de proiect. E vorba de un proiect pe anticorupție, apropo. Probabil că a vrut să coordoneze această activitate, știm că sunt probleme foarte mari cu rețelele lăsate de... apropo, sesizarea este făcută de domnul primar anterior, domnul Tudorache, de la PSD, care este anchetat pentru un prejudiciu de 944 de milioane.

Reporter: Dacă ar fi fost acum în locul lui Clotilde Armand un primar de la PSD sau PNL, în exact aceeași situație, i-ați fi cerut demisia?

Cătălin Drulă: Nu, n-ar fi fost un primar în această situație, pentru că e o diferență fundamentală între a aborda administrația în mod cinstit și a încerca să o reformezi și a te lovi de piedici și a mufa rețelele de partid la banii publici.

Agenția Națională de Integritate o acuză pe primarul USR a Sectorului 1, Clotilde Armand, de conflict de interese administrativ. Ea s-ar fi numit singură manager într-un proiect anticorupție finanțat cu fonduri europene și ar fi încasat aproape 19.000 de lei.

