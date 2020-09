USR-Plus a câștigat Primăria Timișoarei. Dominic Fritz și-a anunțat victoria

Dominic Fritz a câștigat Primăria Timișoarei în fața fostului primar, Nicolae Robu. Echipa USR-Plus a sărbătorit victoria în Piața Victoriei din Timișoara. „Ați spus că nu putem câștiga?! Ați spus să nici nu încercăm?! Dar am încercat! Și am reușit! De azi ștergem cuvintele nu se poate din vocabularul Timișoarei! De azi, nu ne mai lăsăm paralizați de frică că suntem singuri în bulă! Suntem o comunitate, nu mai suntem doar o bulă! O comunitate de timișoreni care împărtășește aceleași valori și aceeași viziune. Dragi timișoreni, mulțumesc! Mulțumesc pentru votul vostru, pentru încredere, speranță, pentru energia voastră! Sunteți inspirația care a făcut ca această campanie să reușească! Mulțumesc! Timișoara a scris din nou istorie!”, a declarat Dominic Fritz, potrivit Tion.ro.

În urma numărătorii paralele, reprezentanții USR-PLUS transmit că rezultatele parțiale sunt următoarele:

Pentru funcția de primar al Timișoarei, conduce Dominic Fritz, candidatul alianței, cu un procent de 54,88%. Pe locul doi se află Nicolae Robu (PNL), cu 34,10%. Cei doi sunt urmați de Voichița Lăzureanu (PSD) cu 1,89%, și Marius Craina (Pro România) cu 0,85%.

Nicolae Robu și-a recunoscut înfrângerea în fața lui Dominic Fritz.

„Am pierdut, este voința timișorenilor, diferența este mare. Comparând numărul de voturi, diferența este surprinzător de mare, nu o pot spune în procente. Am considerat că va fi un scor strâns și am fost optimist până în ultimul moment dar diferența este mare ceea ce înseamnă că așteptările timișorenilor sunt altele. Dezvoltarea în forță nu a dat satisfacție. Vă spun sincer că dacă ar fi fost să aleg dacă aș pierde la o diferență mică sau una mare, aș fi ales să pierd la o diferență mare. Nu am nicio suferință. Înseamnă că nu mă pliez pe ceea ce vor timișorenii pentru următorii patru ani. Asta e viața, fără regrete! Recunosc, nu pot fi ipocrit, mi-ar fi plăcut ca obiectivele pentru care am luptat atât – noul stadion, Sala Polivalentă, Pasajul Solventul – să fie asociate cu al treilea mandat al meu. N-a fost să fie. Eu sunt fericit cu ceea ce am realizat până la vârsta mea – atât în cariera mea academică, cât și în cea de primar”, a spus Nicolae Robu, potrivit Pressalert.